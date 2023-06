Toni Company, Mister España Internacional: "Me gustaría ser actor y concursar en 'Supervivientes'"

Toni Company tiene 27 años y acaba de ser elegido el hombre más guapo de España. Estos últimos días no se ha podido quitar la banda de Mister España Internacional porque son muchos los compromisos adquiridos tras conseguir con este título que pone en alza su belleza.

¿Se siente algo especial al ser el hombre más guapo de España?Sobre todo mucha alegría e ilusión por lo que está por venir. Desde que inicié esta aventura hasta ahora que he sido elegido como representante de España no he parado: he hecho muchas fotografías, varias entrevistas y tengo mucho trabajo. Eso sí, al menos ya me encuentro en Mallorca con los míos.

¿Por qué se presentó a un certamen de belleza, tan guapo se ve?La verdad es que nunca he tenido nada en contra de los concursos de belleza, pero creo que era necesario que también profundizaran en otros aspectos. Si solo fuera por el físico… hay chicos más guapos que yo. Por eso decidí dar el paso y presentarme en este: desde el principio tuve la sensación de que no solo se miraba mi cuerpo, sino que iba a poder dejar que me conocieran como soy y no como aparento ser.

¿Y cómo es, entonces?Soy un chico carismático, me gusta y sé tratar con la gente porque soy empático y respetuoso. Creo que es igual de fácil hacer el bien que el mal y por eso me inclino por lo primero: cuidar a la gente que quiero y hacer las cosas de la mejor manera posible, ayudando al necesitado.



En ese sentido, dijo que si ganaba quería dar visibilidad a las enfermedades raras, ¿por qué?En mi familia hay una persona que sufre ataxia degenerativa y es una enfermedad poco frecuente para la que todavía no hay cura. Me gustaría, desde esta nueva posición en la que me encuentro, poder dar visibilidad a este tipo de dolencias.

¿Considera que hay poca implicación gubernamental?Es una pregunta difícil de contestar porque tampoco sé con exactitud la cantidad de dinero y compromisos que hay con este tipo de enfermedades. Lo que sí tengo claro es que no se debería recortar, en ningún caso, la inversión para la investigación, pues hay mucha gente que sufre y en algún momento pueden sentirse solos o desamparados.

Usted rompe el dicho de que ser guapo y tonto es lo mismo...Es que eso no es cierto. En mi caso debo decirte que tengo una carrera en dirección hotelera internacional y luego amplié mis estudios con un máster. Con 19 años monté un negocio de pipas de agua (cachimbas) pero el COVID nos obligó a echar el cerrojazo. Y ahora soy agente inmobiliario en una empresa de lujo.



¿Le ayuda su belleza para vender pisos?Sí, tener una buena imagen hace que los clientes se sientan más cómodos. La primera impresión que damos a las personas es fundamental. Por eso es importante cuidarse: más allá de la belleza genética está el ocuparse y preocuparse por ofrecer nuestra mejor versión, da igual si eres “guapo” o eres "feo".

¿Le han prejuzgado alguna vez por ser guapo?Sí, porque mucha gente relaciona el ser guapo con ser soberbio, engreído o tonto. Alguna vez me han reconocido que al principio pensaban de mi todo lo anterior.



Y, ahora, ¿qué quiere hacer con su vida?De momento disfrutar de lo que me está pasando. No me imaginaba que pudieran moverse tantas cosas. No me cierro a nuevas experiencias y oportunidades en el mundo de la moda ni tampoco en el de la interpretación.



¿Le gustaría ser actor?Sí, me atrae la cinematografía. Eso sí, ahora mismo no tengo demasiado tiempo para formarme y tengo otras prioridades pero si surgiera la oportunidad, me emplearía a fondo para prepararme.



¿Se ve participando en algún reality show?Sí, pero siempre y cuando vayan en la misma dirección que voy yo. No creo que sea el perfil de concursante de ‘La isla de las tentaciones’, pero sí me veo, por ejemplo, en Supervivientes.



¿A qué dedica su tiempo libre?Aprovecho para estar con mi familia y mis amigos. Soy un tipo muy tranquilo, no soy de salir por las noches, por lo que llevo una vida bastante ordenada, disfrutando de los míos y de los caballos.

¿De dónde le viene esa pasión?De mi padre. Desde que tengo uso de razón tengo la imagen de mi padre cuidando a los caballos. La verdad es que ahora que me he independizado aprecio todavía más esos momentos. Por eso, cuando tengo tiempo voy allí y disfruto de los caballos, pero sobre todo de mi padre.

¿Qué papel juega él en su vida?Es mi ejemplo a seguir. Ojalá pudiera ser la mitad de lo que es él. Mi padre es la persona que más admiro en el mundo, su opinión es muy importante para mí.



¿Qué le dijo cuando ganó el certamen?Siempre me ha apoyado en todo lo que he querido hacer y en esta ocasión también. En un principio no pensó que iba a llegar tan lejos pero se ha llevado una superalegría. Todos están muy contentos.



Y su novia, ¿cómo se ha tomado estar con el hombre más guapo?Bien, ella está muy feliz y disfrutando conmigo de cada paso que doy. No tiene miedo porque es una chica segura de sí misma y no tiene nada que temer, pues antes de toda esta vorágine he tenido oportunidades de estar con otras chicas y no ha sucedido.

¿Es usted fiel?Sí, fiel y leal.

Ahora se está convirtiendo en alguien popular, ¿le da miedo la fama?Me impone un poco, sobre todo que la gente me pueda reconocer y, aunque no soy hombre que vaya a perder la compostura, ahora hay que tener más cuidado.



¿Tiene muchos muertos en el armario?No, no escondo nada, soy de fiar.

¿Es un hombre feliz?Sí, la verdad es que considero que la felicidad se encuentra en el camino que recorres hasta alcanzar tu objetivo.