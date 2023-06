Tu horóscopo diario: jueves 15 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 15 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día algo más armónico o placentero que los anteriores, y no solo en el trabajo sino también en tus asuntos más íntimos. Un día especialmente favorable para cultivar las relaciones y contactos, tanto de trabajo o negocios como aquellas que afecten a tu vida íntima. Te acompañará una moderada suerte.

Tauro

La Luna se hallará hoy en tu signo proporcionándote un mayor protagonismo, especialmente en lo que se refiere a los asuntos familiares y la vida íntima. Es un día favorable en el que predominarán las vivencias y sucesos agradables, pero debes tener cierto cuidado con las envidias, porque las tienes más de lo que crees.

Géminis

No intentes abarcar más de lo que puedes, sueles hacerlo con frecuencia para en estos momentos no te saldría bien y además te complicaría la vida. Tomate las cosas con más calma, lo importante es llegar y conseguir tus objetivos, pero no se trata de que llegues el primero. Gran actividad, pero que resultará algo caótica.

Cáncer

Hoy vas a tener la sensibilidad a flor de piel más incluso que en muchas otras ocasiones. No olvides que puede ser un arma de dos filos, puede darte las armas necesarias para alcanzar muchísimas metas o quizás también podría autodestruirte, solo de ti depende. Pero por fortuna, tu destino va cada vez por mejores caminos.

Leo

Marte y Mercurio se encontrarán en posición disonante y en muchos momentos, incluso aunque tú quieras evitarlo te verás arrastrado a sacar el lado más despótico y menos amable de tu personalidad. Tus enemigos nada pueden contra ti, pero hoy tú mismo podrías ser tu peor enemigo, por eso debes luchar por relajarte.

Virgo

Hoy te vas a llevar una gran alegría, algo que llegará de modo inesperado y podría afectar a tu trabajo o tu vida íntima, o tal vez a ambas. Muchas veces luchas por algo que es muy importante para ti y, sin embargo, no lo puedes conseguir; y un día, cuando menos lo esperas, eso mismo llega a tu vida de forma inesperada.

Libra

Siempre acostumbras a conseguir las cosas con maneras diplomáticas, prefieres los pactos al enfrentamiento, sin embargo, hoy te vas a mostrar mucho más competitivo y luchador, incluso más audaz de lo que tienes por costumbre. Por fortuna te va a salir bien. Si tienes que hacer algún viaje lograrás tus objetivos con éxito.

Escorpio

Acostumbras a dar al exterior una imagen fría, calculadora y pragmática, pero en el fondo tienes una de las personalidades más apasionadas y volcánicas, tal vez la que más, y precisamente hoy te vas a llevar una gran alegría porque se va a realizar uno de tus sueños. Te esperan momentos de felicidad que no te esperabas.

Sagitario

Nuevamente, debo insistir en que tengas mucho cuidado con las traiciones y los ataques por la espalda. Por fuera todos suelen tratarte con amabilidad, como si te apreciaran y fueran tus amigos, pero la realidad es muy distinta, espían tus movimientos y tus acciones porque te tienen mucha envidia, aunque nada podrán contigo.

Capricornio

Momentos de cambios relacionados con tu trabajo y tus asuntos materiales. Llegan novedades y se abren nuevas etapas que te van a traer éxito y buena suerte. Tu destino poco a poco está evolucionando a mejor, pero tu temperamento melancólico y tu disposición pesimista te impide que lo veas. Viajes bastante afortunados.

Acuario

Tienes una gran capacidad de amar y de perdonar, al menos cuando te esfuerzas por sacar y cultivar lo mejor de ti mismo, y por una u otra razón hoy será, precisamente, uno de esos días. Tú tienes tus propios caminos y lo que te entusiasma o te hace feliz no suele ser lo que hace feliz a la mayoría. Hoy tendrás un buen día.

Piscis

Puedes llegar a darlo todo por las personas que amas y precisamente hoy se te podría presentar una oportunidad para llevar esto a la práctica. Es un buen día para ti porque tu capacidad de amar y sacrificio servirá, entre otras cosas, para que muchos de quienes te rodean se den perfecta cuenta de lo que realmente vales.