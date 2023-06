Pilar Vidal ha comentado en varias ocasiones en Sálvame que está aprendiendo las técnicas para ser DJ. El programa de Telecinco se ha tomado al pie de la letra el deseo de la valenciana y ha querido darle una sorpresa.

Por ello, ha trasladado a la periodista hasta IFEMA, donde se encontraba el escenario del festival Love the 90's. Allí, le han dado la noticia de que podrá estrenar su perfil de Pilumix DJ nada menos que con Chimo Bayo como padrino.

Emocionada, la colaboradora del espacio de tardes ha recibido la invitación formal de parte del DJ. "Como buena valenciana amante de la música, ya va siendo hora de que te estrenes como DJ y lo vas a hacer sobre un escenario conmigo", le decía el músico.

Así, Pilar Vidal pinchará delante de 30.000 personas. "Es el mejor regalo que me podrían hacer, ¡qué guay!", ha declarado la colaboradora, emocionada. "Estoy superemocionada", ha repetido la valenciana, que ha invitado a sus compañeros de Sálvame a ver a su debut.