Secuencia 3 y 20minutos brindan por el teatro en la presentación de la temporada 23/24

"El teatro no puede desaparecer, porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma", decía Arthur Miller. Siempre es buen momento para celebrar el talento que brilla sobre las tablas. Así sucedió este jueves en el ático de la sede del grupo de comunicación Henneo y 20minutos en Madrid, donde se presentaron los nuevos proyectos de la productora madrileña Secuencia 3 para la temporada 2023/2024.

En un acto conducido por el vicepresidente primero de la Academia de las Artes Escénicas y director de la productora, Eduardo Galán, y por el actor Francesc Galcerán, se anunció la llegada a los teatros de la capital española de La Regenta, La Celestina y Las guerras de nuestros antepasados como platos fuertes.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a la gran actriz Gemma Cuervo, que protagonizó una memorable adaptación de La Celestina en 2012. Anabel Alonso, que se pone en la piel del personaje en la nueva adaptación teatral, le entregó un galardón por su deslumbrante trayectoria. "De ella hay que aprender de la vida, de la profesión y de cómo se enfrenta uno a las dos cosas", dijo. "Gracias por estar juntos, porque nos guste el arte. Amamos el alma del espectador, lo que no podemos tocar siquiera", agradeció la galardonada.

Al acto asistieron la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, y otros rostros conocidos como Gabino Diego, Soledad Mallol, Isabel Ordaz, Marcial Álvarez, Diana Palazón, Silvia Marsó, María Adánez, Carla Nyman, Carmen Morales, Magüi Mira y Víctor Ullate Roche, quien además actuó en directo acompañado al piano de Esther Toledano.

Un homenaje a toda una vida de teatro

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje que se dedicó a la querida actriz Gemma Cuervo, quien entre sus papeles más destacados anota su paso por La Celestina, obra tras la que la intérprete se retiró. "Gracias a Gemma Cuervo por vivir, por existir y por ser un modelo y ejemplo para todos los que estamos aquí", expresó Galán en una intervención que zanjó, entre aplausos: "Eres una actriz comprometida con el teatro y madre de una estirpe de grandes actores. Mereces toda nuestra admiración".

Anabel Alonso, presente en el acto y protagonista de la nueva adaptación teatral, felicitó a su compañera y le entregó un galardón en honor a su trayectoria. "Me entregas simbólicamente La Celestina. Para mí es un honor ese papel, pero heredarlo de esta actriz, a la que le cambia la energía cuando se sube a un escenario, lo recibo con mucho cariño. De ella hay que aprender mucho de la vida, de la profesión y de cómo se enfrenta uno a las dos cosas. Gracias, Gemma", comentó la artista, que, sin esperarlo, también ha recibido un regalo por sus años de trabajo.

Sonriente, como siempre, Cuervo le recibió el reconocimiento con entusiasmo: "Gracias por quererme y por este aplauso. Y gracias por estar juntos, porque nos guste tanto el arte. Amamos el alma del espectador, amamos lo que no podemos tocar siquiera".

"Amamos el alma del espectador, amamos lo que no podemos tocar siquiera"

"Quiero decirle a mi madre que la quiero"

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, no dudó en subir al escenario para dedicar unas cariñosas palabras a su madre: "Quiero decirle a mi madre que la quiero. Como una hija orgullosa que ha tenido a un referente y una luz por los pasillos de su casa, me ha puesto el nivel muy alto. De ella he aprendido que en esta profesión hay que perseguir la excelencia".