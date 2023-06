Terelu, Kiko Matamoros y Lydia Lozano hablan de cómo vivieron la declaración de Kiko Hernández desde fuera de 'Sálvame'

Kiko Hernández declaró su amor a Fran Antón este martes desde Sálvame. El colaborador confirmó así su relación con el actor, e informó que se casará con él en septiembre, convirtiéndose este momento en uno de los más esperados del programa.

Aunque el colaborador pedía estar unos días alejado del programa, sus compañeros le han arropado desde la distancia este miércoles. De hecho, los tertulianos que no estuvieron presentes en plató han comentado cómo vivieron la declaración.

Ha comentado a relatar su experiencia Terelu Campos: "Yo no estaba ni en casa, cogí el móvil, puse la tele en el móvil y llegué a casa y lo retrocedí". "Es un paso muy importante en la vida de Kiko, y le permite vivir en libertad y en familia", ha expresado.

Por su parte, Kiko Matamoros ha contado: "Cuando empezó Sálvame intuía lo que iba a pasar y no me despegué de la tele. Le mandé un mensaje a mi mejor compañero del programa, y estoy muy orgulloso de él. Es un broche perfecto para decir adiós con este alegato a la libertad".

"Vi un derroche de amor y de cariño por parte de él y de los compañeros. Nos han contado que en los hospitales la gente empezó a aplaudir", ha contado el tertuliano. "Me encanta y me emociona que haya dado este paso", ha añadido.

Lydia Lozano también ha hablado de su caso, y ya ha comenzado emocionada: "Ayer lloré lo más grande, porque fue tan bonito ver a Kiko hablando así... No me lo podía creer". "Me empezaron a dar vueltas en la cabeza momentos en los que ha sufrido y ya es libre", ha manifestado la colaboradora.

Los compañeros han recordado a Mila Ximénez, pero también a Jorge Javier Vázquez, quien se encuentra de baja. "La dirección de este programa, cuando Kiko estaba haciendo esa declaración de amor y libertas, estaba hablando con Jorge, quien lo vivió con mucha emoción", ha informado Terelu.