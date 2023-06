Vicky Rosell matiza su tuit de los 67 días de vacaciones: "Por favor, no me maten; en vez de 30 días naturales son 22 hábiles"

Vicky Rosell, la actual delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, incendió Twitter este martes después de 'presumir' de días libres y sueldo ante todos aquellos que afirmaban que se irá al paro tras las elecciones del 23-J, pues Podemos quedó muy mermado en los comicios de mayo.

"Gano más como magistrada que en el Gobierno. 18 moscosos, 4 canosos, 30 días de vacaciones más 15 en Navidad. Total, 67", expuso en la red social.

Este miércoles, sin embargo, ha reculado con un nuevo mensaje. "Por favor, no me maten: respondo a mensajes de 'al paro', 'a mamar pollas' y otras lindezas. No critico el status judicial. Y es cierto: yo ganaba más sueldo neto como magistrada en LPGC. Y tenía muchos más días libres. Ok, en vez de 30 días naturales son 22 hábiles. Gran error."

Con ese tuit y después de todos los comentarios recibidos, Rosell matizaba sus palabras y aseguraba que solo respondía a los críticos. De igual manera ha aprovechado para afirmar que, en efecto, y como muchos usuarios espetaron, le corresponden 22 días hábiles de vacaciones y no 67 como dijo en un primer momento.

Asimismo, también ha querido detallar que en el anterior mensaje no pretendía criticar el estatus judicial. Como consecuencia, esta vez los usuarios de Twitter han brindado apoyo a Rosell. "Gracias por tu trabajo en Igualdad", "Siempre contigo" o "Eres muy grande" han espetado algunos.

Gracias por tu trabajo en igualdad !!💜💜💜 — Chelo García Cadenas (@CheloCadenas) June 13, 2023