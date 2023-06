El PSC pide a BComú la "misma generosidad" que tuvieron con Colau en 2015 y 2019

El 2015 i el 2019 la responsabilitat dels socialistes va fer possible dues investidures d'Ada Colau sense ni tan sols haver dibuixat un pacte de govern.



Ara no s'entendria que els Comuns no actuïn amb la mateixa generositat cap al PSC per construir un govern de progrés. pic.twitter.com/OUrNYby8Qz