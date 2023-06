Entre los juguetes que en las últimas semanas nos está ofreciendo la IA disfrazada de aplicación se ha colado la posibilidad de ampliar los márgenes de las fotografías: una función perfecta en un momento de esplendor de la fotografía de aficionados, en la que la posibilidad de eliminar un desenfoque o completar al pariente partido por la mitad permite recuperar una imagen única.

La ley de Murphy implica que la única ocasión en la que nos encontremos con una persona admirada quien nos saque la foto con ella sea el ser menos ducho en tomar imágenes en varios kilómetros a la redonda. De manera que, salvo por el riesgo de que nuestro ídolo reaparezca completo pero con siete dedos o con dientes de más, parece que a partir de ahora podremos salvar la fotografía.

La cosa tiene más valor como metáfora que por su utilidad real: parte del trabajo de un fotógrafo consiste en el encuadre, incluso en el vacío o en lo que queda fuera de la foto pero puede intuirse o imaginarse. Como en la poesía, la no existencia pesa tanto como lo evidente. Pero es que toda la sociedad se encuentra ahora absorta en qué hay en los márgenes, y no en el foco de la imagen, en qué nos perdemos, en qué no existe y se genera de la nada y en la nada.

Así, una estrella puede sugerir la inmensidad, pero no basta, al parecer, con esa intuición: es preciso verla, concretar, tocar qué es lo que queda fuera, contextualizar incluso aunque se invente el marco. La imagen, esa que necesita más de mil palabras para desviarla de la reacción a la explicación, servirá, una vez retocada, para mostrarnos que estuvo en la escena quien nunca la pisó, que los edificios existían décadas antes de alzarse, que hubo romances donde solo había el retrato de una mujer sola. En esta loca carrera por confundir lo real con lo inventado la vista gana casi todos los trofeos. Falta cortar algunos dedos, sacar algunos dientes para que la ilusión sea perfecta.