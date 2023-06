'En boca de todos' accede, en exclusiva, al auto con el que el juez rechaza el recurso de 'El Yoyas': "No prueba absolutamente nada"

Carlos Navarro, 'El Yoyas', condenado por maltrato a su expareja, Fayna Bethencourt y sus hijos, continúa en busca y captura. Este miércoles, En boca de todos ha accedido, en exclusiva, al auto del juez que ha rechazado el último recurso presentado por el exconcursante de Gran Hermano.

Así, tal como ha indicado Nacho Abad, el auto desmonta los argumentos presentados por Carlos Navarro: "Afirma Carlos haber aportado documentos que demuestran que, de haber sido tomados en consideración por la sentencia que le condena, habrían supuesto la eliminación o la atenuación de la responsabilidad criminal".

Además, el juez señala en su auto que las alegaciones del agresor "no prueban absolutamente nada". Asimismo, el matinal de Cuatro ha podido acceder a las pruebas presentadas por Navarro: un cuento escrito por Fayna titulado Pena y olor a fresa, donde se relata la experiencia de una niña de seis años que presencia el maltrato de su padre a su madre. Según el condenado, la obra fue escrita antes de las agresiones que él cometió.

"Según su opinión, sirve para desmontar que Fayna haya dicho la verdad. Es decir, Carlos dice que Fayna se lo ha inventado", ha señalado Nacho Abad. Por otra parte, el juez ha afirmado que los datos aportados por Navarro no demuestran que los malos tratos no existieran y, por tanto, no se determina que él sea inocente.

"Dice que existen múltiples pruebas de todo lo contrario, de que es un maltratador. Por eso, tiene que cumplir cinco años y ocho meses de cárcel por maltrato habitual y cuatro delitos de lesiones, un delito de amenazas y otro de vejaciones. Por tanto, se ordena la búsqueda y captura de Carlos Navarro un 25 de noviembre. Han pasado seis meses y 20 días y nadie ha conseguido encontrarlo".