Calviño no descarta rebajas selectivas de impuestos en el programa del PSOE y promete reactivar el plan antiokupación

El PSOE todavía no ha hecho público el programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones del 23 de julio, pero ya deja entrever ciertas medidas que podrían incluirse. Es el caso de rebajas selectivas de impuestos, una línea que ya ha llevado a cabo el Gobierno en estos años, o la norma 'antiokupación', que fue pactada con el PDeCAT pero que ha decaído por el adelanto electoral y, como consecuencia, la disolución automática de las Cortes Generales. Todo ello, eso sí, diferenciándose de la promesa de "bajada masiva de impuestos" del PP.

"No, no, en absoluto", ha respondido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al ser preguntada en Onda Cero sobre si el PSOE, de quien liderará la propuesta económica para los comicios, sigue gobernando tras la celebración de los mismos. La también ministra de Asuntos Económicos desde 2018 ha explicado que el Gobierno ha bajado impuestos en los últimos años, pero con una "política fiscal responsable". Es decir, de forma selectiva. Ha citado, como ejemplos, la rebaja del IRPF para rentas más bajas, bonificaciones fiscales en el "ámbito verde" o los referidos a la energía para paliar la subida de los precios de la luz. También, la reducción del IVA para los alimentos básicos, una medida que el lunes confirmó que irá más allá del mes de junio.

Eso sí, Calviño ha insistido en que la prioridad de los socialistas será la bajada de la deuda pública "por responsabilidad fiscal y por las generaciones futuras". "Subió mucho en la pandemia para pagar los ERTE o a los autónomos, pero cuando la economía ha tenido un crecimiento fuerte, la hemos bajado muy rápidamente. Cinco puntos el año pasado", ha citado. En este punto, la vicepresidenta ha criticado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de propiciar una "rebaja masiva de impuestos", que supondrá "recortes".

En la entrevista, la vicepresidenta ha insistido en lo trasladado el pasado lunes. Es día, en el que se erigió como la voz económica del PSOE pese a no estar afiliada y confirmó el eslogan "Nadia vs nadie", pidió un debate económico con el Partido Popular, que rechazó la propuesta. "Si quieren derogar el ‘sanchismo’, ¿cómo es que no estamos debatiendo día tras día?", ha lanzado.

Calviño sí ha confirmado que el PSOE propondrá recuperar una propuesta para desalojar okupas en 48 horas. El Grupo Socialista en el Congreso lo introdujo como enmienda a la ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia el pasado mes de septiembre tras llegar a un acuerdo con el PDeCAT. La tramitación quedó paralizada mientras se negociaba la ley de vivienda, que se aprobó semanas antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, y terminó decayendo con el adelanto electoral. Ahora, la idea pasa por retomar la iniciativa, al igual que otras con el mismo destino. Es el caso de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que estaba a punto de culminar su tramitación parlamentaria.

Irene Montero: silencio de Calviño y sorpresa de Robles

La vicepresidenta ha sido menos prolija en palabras al ser preguntada sobre la situación de Irene Montero. No está previsto que la ministra de Igualdad repita en las listas electorales tras el veto de Yolanda Díaz para Sumar, algo sobre lo que Calviño ha optado por no opinar. De hecho, sobre Podemos se ha limitado a opinar de nuevo que su influencia en la política económica del Gobierno ha sido "muy pequeña o ninguna", y se ha congratulado de que "las izquierdas" pasen a ser "la izquierda" bajo las siglas de Sumar.

Quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa y quien ha tenido serias discrepancias durante los años de la coalición tanto con Montero como con Ione Belarra. "Es sorprendente", ha afirmado la titular de Defensa, "que quienes han estado trabajando juntos en un Consejo de Ministros tengan vetos ahora". En una entrevista con RNE, ha asegurado que "tiene importancia para los ciudadanos", pues han venido trabajando "conjuntamente".