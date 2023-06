El cariño que se tiene por un animal es algo que algunas personas no consiguen entender. Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con las dueñas de Blanca, una chihuahua de color blanco y canela que ha sido robada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Tal como han contado las dueñas de Blanca, vivieron el robo en directo a través de una de las cámaras de vigilancia que tienen instaladas en la vivienda. Así, han comentado que, al no poder entrar en la vivienda, uno de los ladrones optó por llevarse consigo a la perrita.

Los chihuahuas, por su parte, trataron de alertar de que algo no iba bien, pero las dueñas no se encontraban en la casa, sino disfrutando de la feria y, como han apuntado, no pensaron que alguien pudiera entrar en su casa esa noche, por lo que los perros estaban fuera en lugar de dentro de la vivienda, donde suelen estar.

De la misma manera, debido a su desesperación por recuperar a Blanca, ambas mujeres han señalado que ofrecen una recompensa de 300 euros a quien les devuelva a la perrita. Asimismo, han recalcado que estarían "dispuestas a pagar al ladrón" con tal de volver a tener a Blanca junto a ellas.