​Madrid comenzará a vacunar a los bebés contra la bronquiolitis a partir de octubre

La Comunidad de Madrid comenzará después de verano, concretamente el próximo mes de octubre, a inmunizar a los bebés menores de seis meses, nacidos a partir de abril de este año, contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías. Este proceso se llevará a cabo en los hospitales públicos con un sistema de citación específico, señaló el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero.

Con esta iniciativa, la región se convertirá en "una de las primeras" en facilitar la inmunización frente al VRS, principal causa de infecciones de vías respiratorias inferiores como bronquiolitis o neumonías, y en consonancia con su decisión anunciada en marzo de implantar medidas preventivas antes de la próxima temporada epidémica de VRS, habitualmente durante el otoño e invierno.

La Dirección General de Salud Pública ya ha iniciado el proceso para adquirir las dosis de esta vacuna que serán necesarias, y también para organizar la logística para la inmunización. La Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a esta vacuna el pasado mes de noviembre: se trata del anticuerpo monoclonal Niservimab, que refuerza los anticuerpos de los niños frente a este virus.

El VRS, que es un patógeno estacional común y contagioso, es la principal causa de infecciones de las vías respiratorias inferiores, como bronquiolitis o neumonías. Por ello, las autoridades sanitarias siguen de cerca estas enfermedades debido a su alta incidencia entre la población infantil, causando epidemias anuales.

Generalmente, la detección de casos se incrementa a partir del mes de octubre, alcanzando su pico epidémico entre diciembre y enero. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, en España el 78% de los casos graves de bronquiolitis es causado por VRS, y se estima que casi el 10% de los niños sanos hospitalizados por esta causa requieren cuidados intensivos.

En esta temporada 2022-2023, la región ha registrado 3.685 ingresos hospitalarios en menores de un año y 300 ingresos en las UCI pediátricas. "El pico de máxima incidencia se alcanzó en la semana epidemiológica 47 con una incidencia de 400 ingresos urgentes por cada 100.000 habitantes", detallaron.

Sistema de vigilancia



La Sanidad madrileña activó en 2020 un sistema de vigilancia de infecciones respiratorias a partir la red de centros de salud centinela que proporciona datos semanales epidemiológicos para favorecer la toma de decisiones.

Por su parte, Escudero lamentó que no haya una dirección única nacional para esta inmunización, pero defendió que la postura de la Comunidad para administrar la vacuna a todos los niños. "Nosotros entendemos que en esta situación no hay que establecer distinción entre vulnerabilidad o no, sino que hay que hacerlo a todos y yo creo que es un paso importante que damos los madrileños", sostuvo.