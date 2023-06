Así es Patricia Pardo, la presentadora en la que confía Ana Rosa Quintana para sustituirla cuando es necesario

Patricia Pardo lleva más de 10 años en El programa de Ana Rosa, y tal es la confianza de Quintana en la periodista gallega, que suele ser la elegida para ocupar su lugar cuando ella no está, ya sea en verano o durante su baja por enfermedad (labor que compartió con Ana Terradillos y Joaquín Prat).

"Los primeros momentos sin Ana Rosa fueron muy duros, fueron las semanas más exigentes, más tristes porque notas el peso de la responsabilidad, su ausencia esos primeros días", recuerda Pardo de los meses que no estuvo la presentadora en el programa.

Además, reconoce que "Ana Rosa no tiene sustituto posible. Entre otras cosas, nosotros trabajamos en su programa, no somos otro espacio de Telecinco, este tiene su esencia y su sello".

Se levanta de madrugada

Trabajar en un programa de actualidad por la mañana exige algunos sacrificios. Uno de ellos son los madrugones que tiene que darse todo el equipo, desde cámaras a presentadores.

En el caso de Patricia Pardo, comenta que se levanta a las cuatro de la mañana para desayunar, hacer algo de deporte si puede... e inmediatamente ir a la sede de Mediaset, donde está el plató de El programa de Ana Rosa, para acudir a maquillaje, vestuario y preparar los temas del día.

"Cuando llego me preparo el programa, intento estar al día de toda la política y de corazón, aunque no me toque hacer esas secciones, pero por lo que pueda suceder… En un directo pueden pasar muchas cosas", admite.

Una vez acabado el programa, la tarde la dedica a sus hijas y a su pareja, el también presentador Christian Gálvez, con el que comparte momentos juntos en redes sociales.

Sus comienzos

La gallega se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo y realizó prácticas en un programa llamado Telecorazón en ONO, para luego trabajar en Antena 3.

Pasó a ser reportera en formatos de Telecinco como El buscador de historias o Vuélveme loca; también estuvo en Tal cual lo contamos, el espacio de Cristina Lasvignes en Atresmedia.

Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo. MEDIASET

Pero recibió la llamada para volver a su casa, Mediaset: "Empecé en el 2010 cubriendo una sustitución de verano, pero en septiembre propuse estar en actualidad como reportera y me dijeron que sí", recuerda.

"No tenía miedo y aproveché la oportunidad porque era una sección muy exigente, se viajaba muchísimo incluso los fines de semana, pero me apetecía aprender", asegura.

De reportera pasó a presentadora del programa junto a Ana Rosa y Joaquín Prat. También ha estado al frente de El programa del verano cuando Quintana se ha marchado de vacaciones.

Enamorada de Galicia

Pardo siente auténtica pasión por su tierra y, siempre que puede, vuelve a Galicia para visitar a su familia, conocer nuevos lugares o mostrarle los que más le gustan a sus hijas.

En redes sociales también ha publicado fotos en Egipto o Eurodisney para mostrarles a sus más de 100.000 seguidores en Instagram lo más destacado de sus viajes.