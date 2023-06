Un canal de televisión solo para Pablo Motos

El Hormiguero de Pablo Motos, Aquí no hay quien viva, El Club de la comedia, Equipo de investigación y Física o Química tendrán canal propio a partir del próximo 5 de julio en Atresplayer. Cinco nuevos canales temáticos con una parrilla de programación en la que sabes qué te vas a encontrar todo el rato (Trancas y Barrancas sí o sí, Gloria Serra sí o sí, los vecinos de la Calle Desengaño sí o sí...). Y sin necesidad de tener que pensar qué episodio quieres ver.

No hace falta realizar el esfuerzo de buscar por toda la plataforma bajo demanda de Atresmedia para encontrar un buen capítulo, simplemente conectar con el canal de Aquí no hay quien viva, el de El Hormiguero o el de FoQ, dejarse llevar y, no menos importante, saber cuándo dejar de mirar. Porque en estas cadenas hechas a medida de fans es fácil entrar pero difícil escapar. Siempre hay un episodio más por disfrutar.

En tiempos en los que nos hemos percatado de que la televisión bajo demanda ya no es el futuro, sino que es un riguroso presente que está en constante evolución, Atresmedia pega un impulso a su Atresplayer enfocado en contenido exclusivo, vistoso y complementario al de Antena 3 y La Sexta. Pero no se ha quedado en la oferta clásica 'a la carta' con un puñado de estrenos y pone en valor todo su ecosistema televisivo con ayuda de los canales lineales, los que denominan 'fast'. Así, a la plataforma del grupo se inyecta vida y se aleja de la sensación de videoclub con la incorporación de 10 nuevos temáticos centrados en marcas socialmente reconocibles e históricas de Atresmedia y que se añaden a la señal previsible de sus frecuencias de cabecera Antena 3, La Sexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries. Es una manera de que el espectador no acuda sólo a Atresplayer a consumir un producto premium de manera puntual y que se quede ahí más tiempo como ventana televisiva completa, también al directo.

De esta forma, nacen las cadenas lineales Clásicos atresplayer (con laemisión continua de episodios de las series más míticas de Atresmedia), Multicine atresplayer (con su catálogo de pelis de tarde de Antena 3), Comedia atresplayer (con telecomedias míticas del grupo) y Mentes Inquietas (con programas más de tinte documental como Lo de Évole). Estos canales temáticos se suman al también estreno de los más específicos, como el canal lineal de El Hormiguero, Aquí no hay quien viva o Física o Química.

Y puede resultar curiosa esta apuesta por los canales de siempre cuando en el mismo Atresplayer puedes acceder a sus capítulos y programas que desees con sólo un clic si estás suscrito al paquete premium. Pero una televisión nacional como Atresmedia parece entender que su fuerza y sello diferencial también está en seguir tomando posiciones en la emisión clásica, esa que siempre será como una vitrina en la que colocar lo mejor entre la morralla. O que parezca lo mejor entre morralla. Sólo hay que encender el canal y ejercer la experiencia del descubrimiento. Sin paradojas de la elección en las que pasas más minutos intentando encontrar qué ver que viendo, simplemente conectando allí donde intuyes que siempre hay compañía asegurada.