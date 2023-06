Dos horas de Messi

China le ha quitado dos horas a Messi en el control de pasaportes del aeropuerto de Pekín. Le faltaba un papel, el visado. Le hicieron uno especial pero tardaron dos horas.

Las dictaduras, para imitar a las democracias, funcionan con papeles, visados, sellos, acreditaciones. Si no eres tú o similar no entras. Pero Messi es el chaval más famoso y apreciado del mundo. No se mete con nadie. Se escabulle igual en la vida que en área. Se ha ido del París Saint Germain y ha fichado por un equipo de Miami (Estados Unidos). El Inter de Miami. Messi es campeón del Mundo con Argentina. Messi y Argentina, Campeones del Mundo. China solo es campeona del coronavirus de Wuhan, en eso es imbatible. Allí nació el virus ya olvidado. Sea del laboratorio de Wuhan o de un murciélago revirado, el virus es una exportación china total. No hay comparación entre lo que aporta al mundo Messi y lo que aporta China.

Sin embargo, y por eso mismo, China ha retenido a Messi dos horas en un mostrador. ¿A qué fin? ¿Acaso no lo conocen? Quizá China solo pretendía, como Teruel hace unos años, existir. China es una gran potencia mundial sin interés, quizá ha rebasado ya a USA en muchos epígrafes o en todos. Pero, como todos, necesita a un Messi (un mesías popular) para salir en los memes y chupar un poco de popularidad, glamour (Puro glamour, de Aloma Rodríguez).

Las dictaduras molan menos que nada. El totalitarismo, cuando más se extiende y más tienta con sus tiranuelos, más rechazo obtiene. Será un rechazo interior, íntimo y poco vistoso, pero el rechazo invisible, quizá acobardado, aún genera más voltios y más resquemor. Si lo sacas se ventila y se evapora un poco. Si lo guardas acaba por petar. Los nativos callan por miedo (en Rusia o en China, por ejemplo). Los vecinos de países con democracia siempre in itinere y amenazada, no dicen nada y se dejan seducir y agasajar por los reclamos de las tiranías, que intentan –y en general consiguen– fichar a sus estrellas en declive. Xavi defendía a los visires del Golfo. Por lo que sea nadie dice nada y así se va degradando el star system, siempre en peligro. Turquía, Polonia, Hungría, Rusia… ¡China!

¿Cuál es el mensaje que la dictadura china quiere mandar al mundo al retener a Messi dos horas en un aeropuerto?

China, como Teruel antes, tiene necesidad de existir en zonas afectivas populares, pongamos el fútbol. En este caso, tiene necesidad de que se sepa que Messi está allí, oh. Y por eso lo ha retenido en un mostrador con el pretexto de un pretexto. Un visado. La estrategia no es acertada pero se puede perdonar. A Rusia le pasaba lo mismo, no conseguía existir ni a tiros. Así que invadió al vecino de al lado, Ucrania. Es mejor retener a Messi que invadir Ucrania.

Arabia Saudí y las otras abominaciones emiratíes del Golfo Pérsico, también dictaduras de manual (o más) no consiguen lavar su imagen por mucho dinero que echen al mundo. Todos llevamos o vemos sus logos, la Fórmula 1, el fútbol, las aerolíneas, ¡hasta un mundial de fútbol! Pero no consiguen nada. Gastan enormidades y no sacan ni un ápice. Bastaría con que convocaran elecciones. Más barato y más eficaz.

Pero tienen que fichar al pobre Benzemá para sacar un breve en el Marca. Qué desastre. Messi se ha resistido, ha preferido ir a Miami, que es otra cosa. Arabia Saudí ni con Benzemá podrá lavar lo de Khashoggi. Bueno, sí, ya está lavado. ¿Quién se acuerda del tipo que fue a buscar el visado a la embajada saudí en Estambul y lo capolaron? A otra cosa mariposa. También USA, nuestra querida metrópoli actual que quizá ya ha sido desbancada y no lo sabemos, ha tirado más bombas y ha invadido más países que el resto del universo incluyendo de aquí a Andrómeda y más allá del Cinturón de Kuiper. Pero se puede decir, y hay elecciones. Assange es un mártir, pero no lo han capolado… todavía.

¿Cuál es el mensaje que la dictadura china quiere mandar al mundo al retener a Messi dos horas en un aeropuerto? Que China es un país legal, con seguridad jurídica y papeles y pólizas y visados. O sea, que es como una democracia. Pero en dictadura. Pues que convoque elecciones.