Cascada de ceses en Moncloa y otros organismos públicos por la inclusión en las listas de PSOE y Sumar

A falta de 40 días para las elecciones, el Gobierno ha realizado una cascada de ceses. El motivo: la inclusión en las listas electorales de PSOE y Sumar para el próximo 23 de julio, ya que la ley electoral no permite que personas que ocupan ciertos altos cargos en la Administración los compatibilicen con su elegibilidad como diputados o senadores. El cargo con más rango que ha sido renovado es el de Mercedes González, hasta hoy directora de la Guardia Civil, pero hay más. Son hasta nueve.

González deja el puesto apenas dos meses y medio después de llegar tras la dimisión de María Gámez, que fue la primera mujer en ocupar esa tarea y que terminó saliendo del Instituto Armado tras la imputación de su marido por un caso de corrupción derivado de los ERE de Andalucía. En su lugar, el Ministerio del Interior ha situado a Leonardo Marcos, hasta ahora director general de Protección Civil y Emergencias. Anteriormente, ha ejercido como secretario general de la Delegación del Gobierno en Casitlla y León o en la Inspección General de Servicios de Interior. En Protección Civil será Francisco José Ruiz Boada el sustituto de Marcos. Se trata de un relevo natural, puesto que era el subdirector general de Prevención, Planificación y Operaciones del organismo.

Según lo dispuesto en la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno también ha modificado hoy las delegaciones del Gobierno en Galicia, Murcia y Aragón. El primer cargo lo ocupará Pedro Blanco, que sustituirá al cabeza de lista del PSOE gallego: José Ramón Gómez Besteiro. Al igual que González, su duración en el puesto apenas ha llegado a los dos meses, ya que fue entonces cuando relevó a José Miñones, actual ministro de Sanidad.

Para Murcia, Moncloa ha elegido al funcionario Francisco Javier Jiménez en sustitución de Caridad Rives, que será la 'dos' de la papeleta socialista en la región. Por último, en Aragón Rosa Serrano deja la Delegación para irse como senadora y en su lugar entra el doctor ingeriero industrial Fernando Ángel Beltrán. Candidato al Senado también será José Manuel Franco, otrora secretario general del PSOE de Madrid y presidente del Consejo Superior de Deportes. La dirección del organismo deportivo la ocupará Víctor Francos, que hasta ahora era secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte liderado por Miquel Iceta.

La decisión del presidente Pedro Sánchez de incorporar en las listas electorales a miembros de su equipo también ha provocado que los ceses hayan llegado a su núcleo de confianza. Así, Antonio Hernando -que fue portavoz del PSOE en el Congreso, recuperado por el jefe del Ejecutivo como asesor y ahora cabeza de lista por Almería- y Francisco Salazar -que fue número dos del ex jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y que ahora se encargaba de la planificación política del presidente- serán cesados al publicarse el decreto en el BOE este miércoles. Les sustituyen María José Pérez, que será directora adjunta del Gabinete de Presidencia, y Antonio Hernández, nuevo secretario general de Planificación Política.

Los ceses no solo afectan al PSOE, sino también a Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. De hecho, en su ministerio -el de Trabajo-, su asesor en el gabinete pasará a ser nuevo director general de Trabajo en sustitución de Verónica Martínez Barbero, que liderará la candidatura de Sumar en Pontevedra. En Derechos Sociales, dependiente de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, el cambio se produce en la dirección general del Instituto de la Juventud, que ahora lo liderará David Veloso y no María Teresa Pérez, que fue nombrada en 2020.

Asimismo, el Gobierno también ha cesado al diplomático Agustín Santos Maraver como embajador de España ante la ONU tras anunciarse que concurrirá como número dos de la candidatura de Sumar por Madrid en las elecciones generales del 23 de julio. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, han señalado que este despido se produce a petición propia.

En este punto, cabe recordar que la LOREG marca que no pueden ser elegidos como diputados o senadores los que ocupen una serie de cargos, como subsecretarios, directores generales, directores de gabinete o delegados y subdelegados del Gobierno. No es el caso de Óscar López, que al ser jefe de gabinete del presidente es como si fuera un secretario de Estado y el articulado no obliga a su salida pese a ir en la lista del PSOE en Madrid, según señalan en Moncloa. Por esto, el Gobierno enmarca dentro de la normalidad la cascada de ceses. De hecho, la portavoz Isabel Rodríguez lo asimiló a lo realizado por Mariano Rajoy en noviembre de 2015, cuando quedaba un mes para las elecciones de diciembre de ese mismo año. "Es la misma situación", respondió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.