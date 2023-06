Un hombre acusado matar de un tiro en la cabeza a su novia alega que fue un accidente: "Al soltar la corredera se disparó"

Un hombre acusado de matar a su novia de un tiro en la cabeza ha afirmado este martes que fue un accidente. Los hechos se produjeron en un chalé que habían ocupado unos seis meses antes en la partida Utxera de Castelló, en la comarca valenciana de la Ribera Alta,

"Tiré la corredera hacia atrás y al soltarla se disparó el arma". Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2020 y la mujer falleció al día siguiente en el hospital La Fe. Las acusaciones sostienen que la víctima lo quería dejar (la relación) porque su relación, de cerca de tres años, no iba bien y la maltrataba.

Por estos hechos, Fiscalía solicita provisionalmente 24 de años de cárcel por asesinato con la agravante de parentesco y tres más por tenencia ilícita de armas, así como 10 años de libertad vigilada. Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia de la fallecida, eleva la petición de asesinato a 28 años, al añadir la agravante de discriminación de género, y reclama dos más por el delito de tenencia ilícita de armas.

"Discutíamos lo normal"

Por contra, la defensa ha modificado su petición inicial de libre absolución y reclamará dos años de cárcel por un homicidio imprudente. Han afirmado que fue un accidente con las atenuantes de confesión, reparación de daños y por estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes. "Los accidentes ocurren", ha dicho, y ha hecho referencia al del Rey emérito, con la muerte de su hermano.

La Generalitat valenciana se ha personado como acusación popular y se ha adherido a la petición del ministerio público. El juicio con jurado popular ha arrancado este martes en la Audiencia de Valencia.

El acusado, Juan Salvador, que tenía 30 años en el momento de los hechos, ha negado que quisiera matar a su novia Mónica, de 38 años y con dos hijos de 20 y 10 años, y ha afirmado que se le disparó el arma de forma accidental. Asimismo, ha mantenido que su relación "estaba bien" y ha negado que ella quisiera dejarlo."Discutíamos lo normal, como todas las parejas", ha afirmado.

Según ha relatado, esa noche estuvieron "bien" y consumieron drogas junto al exnovio de su hermana que convivía con ellos. Pasadas las 4.00 de la madrugada la pareja se subió a la habitación, ella se duchó y al salir se sentó en la cama y agachó la cabeza para ponerse una mascarilla.

En ese momento, él estaba mirando la pistola que ha afirmado que se encontró un par de semanas antes en un chalé abandonado -y que no comprobó que estaba cargada, ha asegurado- y entonces echó la corredera hacia atrás y "al soltarla se disparó".

La declaración del acusado se ha interrumpido hasta este miércoles para que el tribunal pueda visionar un vídeo con la reconstrucción de los hechos. Esto se debe a que la Fiscalía mantiene que el acusado ha incurrido en contradicciones sobre la postura en que ella se encontraba cuando se produjo el disparo.

"Relación tormentosa"

La Fiscalía ha señalado al tribunal, en su exposición inicial, que mantenían una relación "tormentosa" en la que él la golpeaba -sus amigas vieron los moratones y arañazos- Un de sus amigas presenció como le llamó "puta" y "guarra".

Mónica les confesó que una vez el acusado le amenazó: "Tengo una pistola con dos balas, una para ti y otra para con quien estés". Por ello, comunicó a sus amigas que quería dejarle. Asimismo, hay mensajes a Juan Salvador en los que también le decía que quería acabar con la relación.

Así, ha apuntado que hay tres cuestiones "fundamentales" que desmonta que este asesinato sea un accidente como alega la defensa: los expertos de la Guardia Civil han demostrado que la pistola funcionaba correctamente y el crimen se produjo en una habitación muy pequeña de 4 x 2 metros.

Descartan que se disparara accidentalmente porque estaba cargada, con el seguro levantado, y se accionó el disparador: Los forenses también descartan que fuera un accidente porque tuvo que apuntar a la cabeza como demuestra la trayectoria de la bala.

Por ello, señala que no fue un homicidio, sino asesinato porque concurre alevosía, pues se situó detrás de ella para dispararla con lo que se garantizó que la víctima no pudiera defenderse. Además, señala que los psiquiatras forenses han concluido que Juan Salvador, cuando cometió los hechos, no tenía sus capacidades afectadas, por lo que refuta la atenuante de drogadicción.

Por su parte, el abogado particular -que ha recalcado al jurado que la familia no quiere venganza sino justicia- ha señalado que era "una muerte anunciada". "Fue una ejecución en toda regla", ha afirmado. Así, ha señalado que Juan Salvador la amenazaba constantemente y la golpeaba, Mónica tenía que ir reiteradamente a Urgencias, pero no quiso denunciarlo por su "dependencia emocional". Una vez se personó en su trabajo delante de todos y le rompió el móvil y otra se la llevó a empujones. "Y al final acabó matándola", ha apostillado.

"Negligencia evidente"

Por contra, la defensa mantiene que la Fiscalía basa su acusación en unas hipótesis que "no son ciertas": "no fue un asesinato porque se le disparó el arma de forma accidental con una negligencia evidente; no apuntó, no sabía que estaba cargada y esa noche no estaban discutiendo".

Además, ha afirmado que si hubiera querido matarla no hubiera llamado inmediatamente al 112 ni la hubiera llevado a la carretera para que la encontraran rápido los servicios médicos porque el chalé estaba en una zona muy apartada.

En la sesión de este martes ha declarado una hermana de la víctima que ha contado que conoció al acusado la noche que su Mónica sufrió un aborto en 2019 "después de que él le diera una patada en la barriga". Esa noche se quedó con ella porque su hermana le confesó que tenía "miedo" de quedarse con él a solas. "Este hijo de puta casi me quita la vida", cuenta que le dijo su hermana.

Pero aunque decía que lo iba a dejar no lo hacía porque estaba "ciega" por él. "Estaba enamorada", ha señalado. La defensa apunta que la intervención de Mónica ese 13 de febrero, según el parte del Hospital fue porque tenía embarazo ectópico -se desarrolla fuera del útero- y la tuvieron que intervenir.