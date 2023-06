Armando del Río aclara sus palabras hacia 'Sálvame' en el propio programa: "Disculpas a los que se han sentido mal"

Sálvame termina el 23 de julio, pero ya ha cedido su primera hora de emisión a la serie diaria Mía es la venganza. A raíz de su estreno este lunes, Armando del Río, el protagonista de la ficción, abordó en una entrevista lo que supone reemplazar a la tertulia de tardes.

El intérprete expresaba: "Si vamos a ser los que estén en el lugar de Sálvame nos tendrían que dar las gracias". "Hay que cambiar el chip en este país, no sé si para leer un libro o ver una serie diaria", añadía. Estas declaraciones no han sentado bien al programa, que ha querido responderle haciéndole entrega de un galardón.

Así, la emisión de este martes ha comenzado con las presentadoras ofreciéndole el Óscar Honorífico. El programa ha analizado la "prolífica" trayectoria del actor en tono humorístico, además de los comentarios del intérprete a lo largo de su vida. También ha remarcado que Del Río no ha ganado ningún premio a lo largo de su carrera.

Por su parte, el programa ha invitado al actor a su programa, pero se ha negado a asistir. Eso sí, ha aprovechado la llamada para abordar la polémica: "Se ha montado un chocho con todo esto que no era mi intención, ni hablar mal de Sálvame ni nada".

"Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales", ha explicado. Ante las explicaciones que le ha pedido el programa, ha manifestado: "Yo no tengo que deciros en qué mejorar. Lleváis 14 años y con muy buenos datos de audiencia, y yo no me meto en eso".

#YoveoSalvame dedica un Óscar Honorífico a Armando Del Río (#MiaEsLaVenganza) por sus palabras al programa: "Si vamos a ser los que sustituiremos a Sálvame, nos tendrían que dar las gracias"



"Lo único que digo es que, yo no veo el programa, y cada uno tiene su punto de vista. Era una broma, porque sabéis que hay gente a la que le gusta y a la que no. Se saca todo de contexto y se hace una bola muy grande", ha opinado el actor.

Eso sí, aunque este martes se encontraba trabajando, ha descartado ir otro día a la tertulia: "Voy a ir ahí y me vais a despellejar, así que prefiero no ir".

Después de insistir en que lo que dijo fue en tono de broma y era su opinión, Armando del Río ha pedido perdón: "Disculpas a los espectadores de Sálvame que se han sentido mal". Por su parte, el programa le ha entregado el premio: "Para cuando quieras cogerlo, esto es tuyo".