Kiko Hernández se pronuncia sobre su supuesta boda en su vuelta a 'Sálvame': "Hay cosas de mi vida que decido contar o no"

La boda entre Kiko Hernández y Fran Antón ha sido toda una incógnita desde que Miguel Frigenti desvelara que se iba a celebrar el pasado fin de semana. Después de más de una semana sin aparecer en Sálvame, Hernández ha vuelto a la tertulia.

Y es que el colaborador no ha hablado con ninguno de sus compañeros durante estos días, lo que ha causado molestia entre los colaboradores. Este martes, en su regreso, sí se ha pronunciado sobre la presunta ceremonia.

Ha entrado en plató en un coche nupcial. "Te doy la enhorabuena porque nos han dicho que te has casado", le ha dicho María Patiño después de abrazarle.

"¿Te has casado, Kiko?", le ha lanzado la presentadora. El colaborador no ha respondido en un primer momento, manteniendo el misterio. "Casarse es un motivo de muchísima alegría", ha expresado, sin confirmar ni desmentir.

En cuanto a la posibilidad de haberse casado y no haberlo comunicado a sus amigos, el colaborador ha comentado: "Hay cosas de mi vida que comparto o no, lo decido como me da la gana".

El programa ha pasado entonces a mostrarle un recopilatorio de imágenes con Fran Antón, lo que le ha sacado una sonrisa. Al entrar en plató, ha expresado: "Nadie me va a marcar lo que le cuento a mis amigos o no".

"Con mi vida hago y digo lo que me da la gana", ha lanzado reiteradamente.