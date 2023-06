La asociación mayoritaria de fiscales valora impugnar el nombramiento de Dolores Delgado ante el Supremo

La designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a propuesta del fiscal general del Estado ha contado con el rechazo de la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales (AF), así como de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Según informa a 20minutos la presidenta de la AF, esta asociación contempla ahora impugnar el nombramiento de Delgado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber este periódico, la APIF también va a estudiar la posibilidad de la impugnación, para la que tienen un plazo de tres meses. El presidente de esta asociación, Salvador Viada, asegura que tomarán alguna medida "antes de septiembre", pero reconoce que son "una asociación pequeña" que tiene "varios frentes abiertos". Por esta misma razón, una de las opciones viables es adherirse a la impugnación que presente la AF, algo que ambas organizaciones contemplan aunque no ha habido ningún contacto por el momento.

La Asociación de Fiscales, que este lunes envió una carta al Gobierno para tratar de impedir el nombramiento, ahora estudiará la impugnación, que "es el cauce que habría que seguir" una vez se ha oficializado la designación en la Sala de Memoria Democrática de la Fiscalía. Los encargados de estudiar las posibilidades de éxito de esta impugnación serán los miembros de la Ejecutiva de la AF.

La polémica surgió el pasado 8 de mayo a raíz de la iniciativa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que convocó un Pleno para proponer el nombramiento de Delgado para la Sala de Memoria Democrática. La decisión ha causado resquemores por dos cuestiones. Por un lado, porque hacer una designación discrecional con las Cortes disueltas y las generales a la vuelta de la esquina supone para las dos asociaciones mencionadas una enorme falta de "respeto institucional".

Pero más allá de la coyuntura del nombramiento, la AF y la APIF también dudan de que Delgado sea compatible con el puesto en tanto que mantiene una relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, que actualmente dirige una fundación llamada FIGBAR y dedicada precisamente a los Derechos Humanos.

Ambas asociaciones enviaron sendas cartas al Ejecutivo señalando que la propuesta de Álvaro García Ortiz era nula porque no había cumplido un trámite legal. En concreto, señalaron los firmantes de las misivas, la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

La "causa justificada" que alegan es que los seis miembros de la AF y el de la APIF reclamaron a Ortiz que anulase el Pleno para la propuesta al entender que "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".

La ministra de Justicia, encargada de trasladar la propuesta de Ortiz al Consejo de Ministros para hacer oficial el nombramiento, decidió consultar previamente a los Servicios Jurídicos del Estado para que determinaran si su cartera tenía margen de decisión para echar atrás la designación. Pero este lunes la Abogacía del Estado ha concluido que no había forma legal de que Llop evitase trasladar la propuesta.

Dexeus asegura que la AF no ha tenido acceso al mencionado informe pero recuerda que "en anteriores ocasiones algunas propuestas han quedado en el cajón".

PP y Vox recurrieron su ascenso a fiscal general

No sería la primera vez que la llegada de Dolores Delgado a un cargo de responsabilidad es recurrido. De hecho, en 2020 tanto Vox como el PP recurrieron el nombramiento de la que fuera ministra de Justicia como fiscal general del Estado. "Ni es una jurista de reconocido prestigio ni reúne el requisito de imparcialidad", señaló el partido de Santiago Abascal en aquel momento. El PP y Vox decidieron elevar la cuestión al Tribunal Constitucional en 2022, después de que el Supremo ratificara el nombramiento de Delgado.