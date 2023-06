Una mujer de 87 años muere en el incendio de un piso en la calle Muntaner de Barcelona

⚫️ Lamentem la mort d'una dona de 87 anys en l'incendi d'un pis al carrer de Muntaner, a l'Eixample.



Deu dotacions de #BombersBCN hi hem treballat per extingir el foc i s'ha activat el #CUESB per atendre els familiars de la víctima.



El cos de @mossos n'investigarà les causes. pic.twitter.com/o36G1FiwJj