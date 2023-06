Las reacciones de Victoria Federica ante la prensa no gustaban a los compañeros, que criticaban la falta de respeto de la joven teniendo en cuenta la profesión que ha escogido: influencer. Sin embargo, parece que Victoria Federica habría tomado nota de los consejos de los periodistas y, aunque ha decidido no responder a ninguna pregunta, se ha mostrado sonriente ante las cámaras.

La joven regresó el pasado lunes de Estocolmo, donde asistió a un importante desfile de moda de la marca Max Mara, que presentaba su última colección. Un encuentro en el que coincidió con actrices como Demi Moore o Lily Collins.

Desde el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha señalado que la joven se ha posicionado como una influencer de talla mundial, a lo que Ana Rosa ha apuntado: "Apellidándote Borbón lo tienes más fácil".

Alessandro Lecquio, por su parte, se ha mostrado muy crítico con Victoria Federica: "Una pregunta, ¿para ser influencer qué hay que hacer? ¿Tienes que tener un físico agraciado o no necesariamente? Pero yo tengo que admirar a una persona para que me influencie en el algo. En mi época no existían las redes sociales, pero sí la gente que te influenciaba. Silvio Berlusconi era un influencer, era gente que tú admirabas. Pero, ¿tú qué puedes admirar en esta chica? Por mucho que hayan cambiado los tiempos, la admiración sigue siendo la misma".

"Me da la risa esta niña. Cuando la veo en un acto digo: 'chica, ¿pero te has mirado? ¿Te has visto? ¿A quién vas a influenciar?'. Yo sí voy a lo físico porque en este caso sí tiene importancia", ha sentenciado Alessandro Lecquio, a quien Ana Rosa ha corregido apuntando que el físico no era todo lo importante para tener éxito en las redes.

Finalmente, Beatriz Cortázar ha apuntado: "Lo de Victoria Federica será algo que está por lo que está; y no es ni por su belleza ni por su simpatía ni por su generosidad. Es más, me parece muy maleducada que cuando va a un photocall, a un aeropuerto o a cualquier sitio siempre ponga una cara de asco. En la simpatía se parece bastante a su padre, que es antipático".