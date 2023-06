Francisco de Paula Fernández llegó al mundo de la literatura hace 15 años. Lo hizo sin grandes aspavientos, un poco decepcionado con el periodismo, gremio del que venía y que le había dado pocas oportunidades profesionales. Pero él sabía que en su cabeza bullían ideas a la espera de un público adecuado. Lo encontró en Internet, aunque sus datos superventas enseguida llamaron la atención de las editoriales potentes. Para destacar, Paco, como le llaman en casa y sus amigos, se puso un nombre muy musical, una de sus pasiones. Se bautizó a sí mismo Blue Jeans, como una canción del desconocido grupo alemán, Squeezer.

Y como en la melodía, él suele llevar un vaquero desgastado, una camiseta XXL con mensaje y su visera, marca de la casa. Así, como si no hubieran pasado tres lustros, Blue Jeans acaba de sacar su libro número 16, La última melodía de Chopin (Planeta). Más que un romántico, se considera un profesional de la escritura, que archiva cada firma de lectores que ha llevado a cabo (y son ya 540) y no defrauda nunca ni a sus editores... ni mucho menos a sus más de dos millones de fans.

¿Por qué tiene que leer un adolescente esta novela y por qué tienen que leerla sus padres?Llevo defendiendo los 15 años que llevo en esto, desde que empecé a escribir Canciones para Paula, la literatura juvenil. Esta novela, aunque esté en el sector de las librerías de juvenil, es para todos los públicos, no solo es para adolescentes y para jóvenes. Las tramas se han construido con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Creo que hay una idea equivocada de que la literatura juvenil es solo para adolescentes. Así que le diría a un hijo que lo leyera, si le gusta el thriller, si le gusta el misterio. Y a su madre o padre, que se van a encontrar con una historia muy trabajada.

Trilogías, tetralogías...y ahora en solo dos entregas, finiquita la magia de Chopin.Que Chopin fuera en dos libros está planeado desde el principio. He tenido historias que necesitaban de cuatro o de tres entregas, pero en esta vi una buena oportunidad para hacer una historia en dos partes. Creo que alargarlo habría sido innecesario, hay que ser honesto con el lector, con la editorial y con uno mismo. Cuando no tienes más que contar, lo mejor es cortar y empezar con lo siguiente, ser consecuente.

Ha comentado que este libro lo ha escrito en circunstancias difíciles y duras. ¿Cuáles?Son temas personales. Durante el tiempo en que transcurre un libro, el escritor no deja de tener una vida personal. Que, evidentemente, el lector no tiene por qué saber. Ha habido temas de salud, familiares. Y el cansancio que yo me voy notando también de toda la exigencia de estos 15 años en que no he parado de escribir ni de viajar. Pero vamos, que hago lo que me gusta, soy un afortunado. Y por suerte, las ideas siguen estando en mi cabeza y sigo teniendo cosas que contar. Seguramente llegará un día en que mi cabeza no vaya más, pero de momento tengo que aprovechar. Y es que no tengo otra cosa que hacer.

Blue Jeans escribe un libro por año. JORGE PARÍS

Desde que se pone hasta que termina, ¿cuánto tiempo invierte Blue Jeans en una novela?Estoy saliendo a libro por año en general. Incluso, en tiempos de pandemia. Esta última novela he tardado unos 3 meses y medio en escribirla. Me pongo una meta de 10.000 palabras semanales, como referencia. Cada uno de mis libros suele tener entre 120.000 y 140.000 palabras, y eso me supone entre tres y cuatro meses de escritura. Luego sí que hay un mes y medio de corrección, tanto por mi parte como por parte de los editores. En total, se necesitan cinco o seis meses para tener la novela.

¿Es así de rigurosa la inspiración, nunca se va de esos cálculos?Sí, bueno, esos son referencias, siempre puede hacer cambios de circunstancias. La suerte que tengo es que me dedico exclusivamente a esto, tengo la suerte de poder pagar las facturas con los libros que escribo y que, cuando tengo una novela entre manos me puedo dedicar plenamente. Me he vuelto una persona, además, muy disciplinada. Soy muy exigente con lo que hago. Luego ya podrá gustar o no, pero yo soy muy disciplinado y escribo todos los días, un párrafo, un capítulo… lo que sea, pero todos los días. Además, soy muy estricto con el tema de la fecha de entrega, es decir, que si convenimos con la editorial que ese día tengo que entregar el libro, hago todo lo posible para que ese día esté el libro entregado. De eso depende luego que otras personas puedan hacer su trabajo. Esto es un trabajo en equipo y como y como tal, pues yo tengo que ser el primero que tiene que cumplir.

Para ello, ¿qué liturgias sigue? ¿Necesita silencio sepulcral, un paisaje verde...?Justo lo contrario, me gusta trabajar en sitio con jaleo. Antes vivía en Madrid e iba todos los días a un Starbucks que había en Callao y que cerraron antes de la pandemia. Me fastidió mucho porque era mi oficina. Pero me mudé, me fui a Boadilla del Monte, a las afueras. Allí no hay cafeterías a mano así que dije me cojo el metro ligero (que es de todo menos ligero) y me voy a trabajar a Madrid. Encontré otro Starbucks el que está en Preciados y bueno, pues allí he ido bastantes veces. Este libro, como no llegaba a tiempo, lo he escrito muchas veces en casa de noche; ha habido días que me ha costado las cuatro o cinco de la mañana escribiendo.

El escritor tiene en su visera una marca de identidad. JORGE PARÍS

¿Y cómo lleva ser objeto de atención mientras escribe en una cafetería?Bueno, tengo un superpoder, y es que el momento que estoy delante de la pantalla estoy concentrado en lo que tengo que hacer. Si viene alguien me pide una foto o me pide que le firme un vaso o un autógrafo, lo que sea, paro sin problema, me hago la foto el tiempo que sea. Y cuando vuelvo otra vez a la pantalla, vuelvo a concentrarme en la historia. A veces notas que se sientan a tu lado y empiezan a mirar en Google, o que te hacen una foto de extranjis o empiezan a cuchichear como si tú no estuvieras allí (risas). Me parece algo divertido.

Ahora se explica que tenga usted filas interminables de fans en las ferias del libro, en particular la de Madrid que acaba de terminar.Este año me tenían que haber puesto una tienda de campaña en El Retiro, porque no he salido de allí. Tuve once sesiones de firmas y varios eventos y entrevistas.

Parece cómodo en ese papel, a pesar de que proyecta usted cierta timidez.A mí me gusta, en mi caso es estimulante. Ignoro si hay escritores que les cuesta más o que tienen un más problemas a la hora de tener a los lectores delante. Cuando las filas son muy largas y hay tanta gente, pues es muy difícil contentar a todo el mundo, pero nosotros somos profesionales de las firmas. De hecho, las llevo contadas: unas 540.

¿Y percibe que los lectores y la manera de entender su obra son distintos según las ciudades donde firma? Bueno, sobre todo en verano el calor es importante para percibirlo, porque las firmas en sitios del sur son mortales y algunas veces que se ha estropeado acondicionado, no te cuento, lo hemos pasado fatal. Lo que sí puedo asegurar es que conozco las 50 provincias españolas y nadie puede decir que no he estado en la suya. Todas las firmas que he hecho están apuntadas en mi página web. Es cierto que las que se hacen en Sevilla, en Cádiz o en Huelva suelen ser más largas que las firmas del norte, pero porque la gente se enrolla más a la hora de estar contigo. En el norte también van de fábula. Los lectores en general en España me tratan muy bien.



¿Y en Sudamérica?

Latinoamérica es una locura es, como si fueras un cantante o una cosa así, porque te reciben en el aeropuerto, gritan cada con cada cosa que haces, se abrazan a ti. Para las fotos te traen un regalo. Tengo que ir con cuatro personas de seguridad, ha habido momentos que la gente se ha tirado encima del coche. Me han perseguido por la puerta trasera de los centros comerciales, o sea, que allí es una locura y tienes que ir preparado porque la energía se te va en esas cosas.

El sevillano ya está con otro proyecto. JORGE PARÍS

Entre una producción muy frecuente, viajes, firmas ¿tiene tiempo Blue Jeans para otras cosas como leer o escuchar música?Sí, me gusta mucho la música. Ya mi primera novela tenía su playlist. Es verdad que esto se ha puesto muy de moda y que tus libros tienen ya su banda sonora. Nosotros le incorporamos el código QR para que esté todo ordenadito y que el lector pueda ir a la canción directamente.

¿Y cuáles son sus inclinaciones musicales?Yo respeto todos los gustos, pero bueno, por ejemplo, no escucho mucho reguetón, ni bachata. Yo soy más de mi generación, de Rem, Coldplay, Beatles. Soy más de canciones que de grupos. Y en mi lista de Spotify hay temas de todo tipo, desde Ana Mena, Sweet California o te puede salir el propio Bizarrap o Quevedo. Y luego me gusta escuchar muchos artistas nuevos. Paula Koops, Paula Matheus, Yarea Guillén... intento escuchar música nueva para incluso ponerme en contacto con estas chicas y chicos.

¿Y la lectura entra en sus complejos planes de vida?Mi gran pasión es leer. No puedes ser escritor si no has leído antes. Soy partidario de que hay que leer de todo, no solamente las cosas que más te impresionan, también es verdad que yo tengo inculcado eso de mis padres, pues en la biblioteca de Carmona tendremos unos 20.000 libros más o menos. Intento leer no solamente el misterio, si no mucho para joven. Porque me interesa saber qué es lo que están haciendo mis compañeros de género y me interesa saber por qué funciona un libro que también leen mis lectores. Me gusta mucho Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza y Diez negritos, de Agatha Christie, que he releído varias veces.

Permítame la expresión, pero es usted un profesional de la escritura de pies a cabeza. ¿Es su pretensión?Yo creo que hay que ser muy profesional en todos los sentidos. Si la editorial te pide algo, intenta hacerlo lo mejor posible. Sé como funcionan el mundo editorial, el de los libros, los libreros. Yo no me llevo mal ni con ningún escritor, ni con ningún librero, ni con ningún editor. No creo polémica, no me meto en las redes sociales con nadie. No genero ningún tipo de conflicto. Son 15 años ya en esto y todo lo que se ha ido sembrando, pues cada vez vas notando más, evidentemente te vas haciendo mayor. Van llegando otros autores más jóvenes, alguno te verá como un dinosaurio, porque llevas ahí tanto... Pero también se siente la admiración de esa gente que a lo mejor ahora son escritores best sellers, como son todas estas chicas que están saliendo del fenómeno wattpad : Marcus, Inma Rubiales, Mercedes Ron, de la que ha salido su película Mía. Yo soy como su padre, porque por edad podría serlo.

Estoy muy contento de escribir literatura juvenil, me siento muy a gusto. Si cambio a novela de adulto... tengo que hablarlo con la editorial

Hablando de edad, no hay manera de averiguar la suya porque es usted obstinado en reconocerla.Es un tontería que no tiene ningún tipo de importancia. Pero en la Wikipedia se equivocaron y me pusieron más años de los que tenía y Planeta también me lo ponía en la página web más. Cuando me preguntan digo la que tengo, pero no mires la Wikipedia porque está equivocada. Me da un poco igual que me pregunten, pero ya es como una manía, ¿no?

¿Y se ha planteado, quizás por su edad, pasar a la novela de adultos?Yo estoy muy contento de escribir literatura juvenil, me siento muy a gusto. Y es muy difícil crear una marca como la que he conseguido con Blue Jeans. Pero creo que tengo mucho que aprender y mucho que dar. En un momento determinado cambié en su día de los corazoncitos a los asesinatos, sin dejar lo juvenil. Son charlas que hay que tener con las con la editorial. Hay que ver. Ahora mismo estamos con la serie La chica invisible, que se acaba de estrenar en EE UU. Disney está con la segunda temporada y en Inglaterra igual hacen una con El Campamento. Pero sí, estoy escribiendo ya algo, lo próximo.

¿Da más vértigo empezar un libro o esperar a ver si funciona una serie?Lo del libro por lo menos lo tienes controlado. Tú sabes lo que has hecho. Y si sale bien o mal, pues es tu responsabilidad. Pero claro, una serie basada en tu libro depende de la productora, de los guionistas, de los directores. Cuando a los lectores no le guste la serie no van a ir al productor, sino a mí. Yo intento tomármelo todo con mucha calma.

Siempre cita a su familia, sus padres y su hermana María, en sus libros. ¿Son muy críticos con sus libros?A ver, mi pareja, por ejemplo, no lee mis libros, pero yo se lo voy contando escenas, capítulos, momentos y ella es la primera en saberlo todo. Le voy leyendo algunos fragmentos y siempre se sabe lo que va a pasar. Además, somos un equipo, ella y yo. Es una relación de pareja, entonces hablamos lo que pasa, yo la considero como la mitad de todo esto porque da ideas, porque en charlas con ella salen muchas cosas para los libros, salen personajes, ella me acompaña muchísimo. Respecto a mi padre, no había leído nunca un libro mío. Pero con La chica invisible cambié los corazoncitos para el misterio, la cosa cambió. Mi padre se ha jubilado, era procurador de los tribunales. Y, claro, es un experto en temas forense, procesal, judicial. Para que no metiera la pata hablábamos mucho. Desde entonces ha leído todos mis libros. Lo que pasa es que yo les pido: no opinéis, leéis el libro y ya. Pero y mi hermana María, que es sicóloga, es un pelín más crítica. Al final, se agradece también que no sea todo regalo.

De tener que hacer algo si no fuera escritor ni periodista, sería algo relacionado con el deporte. Cantar, no

Si volviera a ser periodista, ¿en qué sección, le gustaría estar? Cuando ejercí traté de especializarme en deportes, de hecho por el deporte me hice periodista. Mezclaba que me gustaba escribir y el periodismo deportivo. Lo que pasa es que no rechazaría a lo mejor nada, pero será difícil que vuelva al periodismo. Eso sí, hay que estar preparado por si, por si ya esto se acaba, para hacer otras cosas.

¿Y si no fuera ni periodista ni escritor, a qué oficio le habría gustado dedicarse?Pues a lo mejor algo relacionado con el deporte, como ser entrenador. Estuve entrenando nueve años a niños, o sea que no sé, a lo mejor para por ahí. Cantar, no, seguro.

¿Por qué razón se quitaría usted sus camisetas con mensaje y su clásica visera? ¿Se ha puesto traje alguna vez?Ostras, es una buena pregunta esta. Pues no lo sé, es una manía lo de la visera. La cosa empezó porque un amigo me fue a cortar el pelo y se le fue la mano, me rapó. Era cuando entrenaba y me dijo para que no se te vea la cabeza, -entonces estaba en auge el tema de las bandas-- y me dijo ponte una gorra y ahí empezó todo. Y desde entonces, pues ya se convirtió en una marca, en una señal hemos regalado gorras con lo de Blue Jeans y las chicas me traen gorras firmadas por ellas o gorras para que se la dedique. Y lo del traje, imagino que en un entierro me lo pondría, no sé.

Si a un joven le intentas meter algo que no le gusta, como leer, normalmente no lo hará

¿Cree que los adolescentes leerían más si no hubiera móviles y redes sociales?No, yo pienso que buscarían otra alternativa. Los niños no dejan de leer por eso sino porque no lo hacen de pequeños y se lo meten en el colegio como si fuera una pena y una obligación. Cuando a un joven le intentas meter algo que no le gusta, normalmente no lo hará.

La portada de su último libro, editorial Planeta jorge paris

¿Ha pensado en ser padre y experimentar esa sensación?Bueno, eso es una cosa muy de nosotros, igual que el tema de la boda, cuando dijimos, vamos a casarnos para arreglar nuestra situación. Si un día ha llegado un niño me adaptaría perfectamente, no tendría ningún problema, pero no es algo que ahora mismo tenga en mi cabeza. Sobre lo que piensa Ester, ya tendrías que hablar con ella.

¿Inteligencia artificial, sí o no?Sí, pero depende de para qué hay inteligencia artificial y cómo se utilizará. Mucha gente seguramente la utilizará para aprovecharse y ahorrarse el trabajo que tendrían que hacer ellos. He hecho pruebas, he probado a ver cómo funciona y tal, pero no, no la he utilizado.