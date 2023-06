La paralización de los fondos europeos es un riesgo real si España no cumple con los compromisos pactados por el actual Gobierno con Bruselas. Es la advertencia que defiende el Ejecutivo ante las promesas de "derogación" de leyes vertidas por el líder de la oposición y rival del presidente Pedro Sánchez en las urnas el próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo. Desde el Gobierno, además, añaden que en Bruselas hay "preocupación" por la posible suma PP-Vox, aunque fuentes gubernamentales dicen no plantearse ese escenario "ni como hipótesis". Además, aseguran que el proceso electoral no alterará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de julio y durará seis meses.

"Una vez que se pactan las condiciones con el Parlamento Europeo, cualquier eliminación de las normas adoptadas lleva a la paralización de la entrega de fondos", ha destacado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, ha apuntado que "es una realidad, no es una hipótesis que plantee el presidente" como respuesta a la advertencia que lanzó primero el jefe del Ejecutivo este lunes. En un acto del diario Cinco Días, Sánchez explicó que "hay otros países con gobiernos escorados a la derecha que ya están sufriendo esta situación". El titular de Exteriores ha destacado que los mismos, que podrían alcanzar un desembolso total de 140.000 millones de euros, "están siendo muy importantes para tener un crecimiento, que es el doble de la Unión Europea".

Albares ha comparecido desde Moncloa tras aprobar el Consejo de Ministros el informe de preparación de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que España ostentará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Será Sánchez quien presentará las prioridades del mandato el próximo jueves en una rueda de prensa, pero Albares ha querido señalar algunas de ellas: que la paz regrese a Ucrania, "todo lo que toca a personas, ciudadanos y empresas", el pacto migratorio… El ministro ha apuntado que es "un hecho bastante extraordinario" porque pasa, como mínimo, cada 13 años y lo ha definido como un "proyecto de país" en el que "se ha sumado a todas las autonomías".

Ante las críticas vertidas por la formación popular de no haber sido informada al respecto, Albares les ha acusado de no querer participar en las reuniones. Los eurodiputados del PP rehusaron en abril acudir a una reunión con el ministro para abordar las líneas de la Presidencia rotatoria porque condicionaron su presencia a que Sánchez se reuniera antes con Feijóo. "¿Por qué el Partido Popular no quiere participar de una política de Estado y de un diálogo?", ha preguntado Albares.

En cuanto a cómo afectará el proceso electoral que se celebrará poco más de 20 días después de asumir España la Presidencia, el ministro ha asegurado que ha habido otros países en los que se han celebrado elecciones durante sus mandatos, como Francia. "Bajo la Presidencia sueca, el Gobierno acababa de formarse solo unos días antes de que acabara", ha apuntado. Además, fuentes de su departamento han rehusado plantear "ni como hipótesis" que la suma de PP y Vox llegue al Gobierno tras el 23-J, aunque sí han apuntado que en Bruselas hay "preocupación" por una posible presencia de los de Santiago Abascal en el Ejecutivo.