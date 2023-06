Este lunes se estrenó en Telecinco Mía es la venganza, serie diaria que ocupa la primera hora de Sálvame, es decir, que sustituye a Sálvame limón a menos de dos semanas de que finalice definitivamente. Y sobre la posibilidad de este cambio de parrilla habló Armando del Río, actor de esta nueva ficción, y dio una opinión que ha causado un gran revuelo.

El primer capítulo de la serie logró un 9,7% de share y un millón de espectadores, datos con los que no mejoró las cifras del programa del corazón, pero sí superó a Amar es para siempre, de Antena 3, que anotó un 8,9% y 921.000 espectadores. Sin embargo, Sálvame naranja, que se emitió a continuación de Mía es la venganza, subió hasta el 13% y los 1,11 millones.

Sin embargo, antes incluso de que se supiera que la ficción iba a sustituir a parte del formato de La Fábrica de la Tele, ya estaba sobre la mesa esta posibilidad, y Armando del Río, quien da vida a Alejandro Alonso, opinó sobre ello.

"Si vamos a ser los que vamos en vez de Sálvame, nos tendrían que dar las gracias", declaró, entre risas, a El Televisero. "Hay que cambiar el chip en este país y dejar temas de Sálvame, no sé si para ver una serie diaria o leer un libro, pero hay que cambiar un chip".

"Si lo veían por los líos y amoríos, lo único que tienen que hacer es engancharse a estos personajes, porque van a tener tela", añadió el intérprete.

El actor responde a las críticas

Rápidamente, muchas personas criticaron sus palabras, pues consideraron que estaba menospreciando al programa, que lleva 14 años en antena y ha marcado historia en la televisión, mezclando corazón, información y humor y reality.

Pero, además, también creyeron que estas palabras iban dirigidas al público y muchos cuestionaron que hiciera referencia a "dejar temas de Sálvame" para ver "una serie diaria o leer un libro". De hecho, muchos defendieron que ven el programa de Jorge Javier Vázquez y también consumen cultura, desde libros a teatro, pasando por cine y series.

En realidad fue una broma pero bueno, que nosotros no entramos para sustituir a nadie, eso lo deciden los jerifaltes de arriba… — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 12, 2023

Sin embargo, lo cierto es que Armando del Río se pronunció a través de Twitter para matizar sus palabras. "En realidad fue una broma, pero bueno, que nosotros no entramos para sustituir a nadie", escribió en respuesta a otros usuarios.

El actor ignoró y se tomó a risa ciertos mensajes, como los que le decían que él no era nadie para decir eso o que su serie terminaría fracasando y emitiéndose en Divinity. Pero también aclaró que algunos medios de comunicación "entrecomillan mal", pues no dijo exactamente lo que estaban diciendo.

Entrecomillan mal esta gente, no he dicho exactamente eso, pero qué mas da… Todo tiene un final y 14 años no esta mal, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Somos otros peones en su ajedrez. — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 12, 2023

Perdona, la frase mia dice, “no se si para ver una serie diaria o para leer un libro pero hay que cambiar el chip en este pais” No que haya que ver una serie diaria como si fuera mejor que ver Sálvame. — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 12, 2023

"Qué más da... Todo tiene un final y 14 años no está mal, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Somos otros peones en su ajedrez", tuiteó. "Yo no juzgo, cada uno que haga lo que quiera. Yo tampoco veo series diarias, aunque las haga".

Ah, perdona, que en la serie no trabajan mas de 80 personas… — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 12, 2023

Satisfacción? Me rio de mi propia broma pero vamos que os gusta el barro… A mi también. — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 12, 2023

Que yo no juzgo, cada uno que haga lo que quiera, yo tampoco veo series diarias aunque las haga. No me gusta ese programa pero no le digo a nadie lo que tiene que hacer, doy mi opinión, punto. Igual me metí en un jardín, cierto.

Gracias por el tono...🙏 — Armando del Río (@Armando_del_Rio) June 13, 2023

"No me gusta ese programa, pero no le digo a nadie lo que tiene que hacer, doy mi opinión, punto. Igual me metí en un jardín, cierto", comentó finalmente.