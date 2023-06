Como cada martes, Carlos Alsina ha conectado en directo con Espejo Público para llevar a cabo un análisis de la actualidad política de nuestro país. Así, en esta ocasión, el periodista ha analizado la situación del Gobierno de Pedro Sánchez y la coalición Sumar.

Alsina ha destacado que "el paraguas político que forma Sumar" tiene que dar una respuesta a la ciudadanía acerca del veto a Irene Montero para entrar en las listas de la formación política: "Puede ser que Podemos siga enfadado por el veto a Montero, se salga de la coalición y decida ir por libre".

"Que cuenten a qué se debe el veto y si es porque restan votos, que lo digan", ha agregado Carlos Alsina que, además, ha recalcado que Podemos está en todo su derecho de exigir que se levante el veto a Irene Montero. Asimismo, el periodista ha abordado la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

De esta manera, Alsina recalca que al comienzo de la campaña electoral, todo parecía apuntar a que el argumento del PSOE se centraría en que la sociedad había votar en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo influenciada por el ruido mediático: "Mi impresión es que en el comité central no saben muy bien por dónde tirar ni saben qué línea les puede salvar del batacazo y es ir probando argumentos a ver qué pasa".

Finalmente, el periodista ha agregado que no cree que los ciudadanos sean conscientes de la situación económica del Gobierno y la situación real de España: "Si eso no ha servido para salvar al Gobierno de coalición de una derrota electoral en mayo es porque los votantes no tienen tan claro que aunque haya un signo de partido vaya a afectar mucho a la economía de España".