Feijóo presume de unas listas "sin ruido ni presiones" frente a las del PSOE y Sumar en torno a "purgas, venganzas y vetos cruzados"

Las 52 cabezas de lista del PP al Congreso de los Diputados bajaban de un autobús al mediodía. En tromba, han acompañando a su líder y número uno por Madrid, Alberto Núñez Feijóo. De fondo, el Palacio de Aranjuez, el palacio de recreo de los antiguos reyes. Desde allí, y tras capturarse sobre un mapa azul -como hizo ya él con sus candidatos municipales-, Feijóo ha presumido de equipo y sobre todo de haber tenido "manos libres" para haberles escogido "sin cuotas, sin presiones ni ruidos". Esto, "a diferencia" de las dos grandes fuerzas a la izquierda del tablero político, contra quien ha dirigido toda su artillería a 40 días de las generales del 23 de julio.

"En estos días he trabajado en el programa, en mis propuestas, en ideas y en su diseño; no he tenido que dedicar tiempo en hacer cábalas, puzles o cambalaches para contentar a unos y a otros", ha subrayado Feijóo, empleándose en marcar la diferencia con PSOE y Sumar. "Las listas del sanchismo y sus socios hablan de un fracaso masivo de los partidos del Gobierno, de salir a perder y a colocar a afines; con purgas, vetos cruzados y venganzas; luchas de egos, negociaciones a cara de perro y sopas de siglas".

Así, frente a "la división, confrontación y deterioro de la imagen del partido, del Gobierno y de la política en general" que, según Feijóo destila el Ejecutivo de coalición, el PP presenta con sus candidatos el "talento, la diversidad, la formación, la experiencia, la gestión, las ideas, los valores y el compromiso con el servicio público".

También se ha reivindicado así mismo, como el líder elegido por los suyos: "Sabéis que no soy fruto de un dedazo de última hora". A todos los 52 cabezas de lista les ha encargado ir a sus territorios para pedir la confianza de la gente, hablar con sus vecinos y decirles "la verdad, "porque ya llevan cinco largos años de mentiras".

Habrá más información...