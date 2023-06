Así es César Garrido, el ganador de 1.524.000 euros en 'Pasapalabra' que se rapó el pelo para celebrarlo

El 24 de febrero de 2012 es una fecha que difícilmente olvidará César Garrido, ya que fue el día que se llevó con 1.524.000 euros en el bote de Pasapalabra.

Aquel día, consiguió entrar en la historia del concurso al lograr el premio más alto desde su estreno en Telecinco, aunque, 11 años después, se ha visto ampliamente superado.

Cesar Garrido, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

En la actualidad es el séptimo más alto, ya que en este tiempo le han adelantado Rafa Castaño (2.272.000 euros), Eduardo Benito (2.190.000 euros en Antena 3 en 2006), David Leo (1.866.000 euros), Pablo Díaz (1.828.000 euros), Juan Pedro Gómez (1.674.000 euros) y Fran González (1.542.000 euros).

Aunque ganó mucho dinero, perdió todo su pelo por una apuesta: "Christian Gálvez me picó con que si me llevaba el bote debía raparme la cabeza. Como no pensaba llegar a hacerlo, acepté, me lo tomé como una broma durante varios programas, pero finalmente me tocó", recuerda el conquense.

César Garrido, rapándose en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Vuelta a 'Pasapalabra' en Antena 3

Garrido volvió en enero de este año a participar en Pasapalabra, en esta ocasión en Antena 3, en el especial Duelo de campeones que organizó la cadena para darle un poco de pausa al duelo entre Rafa y Orestes.

En ese especial se citaron los concursantes más carismáticos y algunos de los ganadores del programa divididos en dos grupos diferentes: Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate, Nacho Mangut y Marta Terrasa como nuevos campeones; y Jero Hernández, Alberto Izquierdo, Rosa Nestal y el propio César Garrido como campeones de otras etapas.

César Garrido, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Al conquense le tocó verse las caras con Pablo Díaz en la primera ronda, cayendo derrotado. El torneo lo ganó el tinerfeño al vencer a Sofía Álvarez de Eulate en la final.

"Fue una experiencia divertida. Tuve la oportunidad de reencontrarme con algunos concursantes conocidos y conocer a otros nuevos", reconoce el concursante.

Un 'magnífico' de 'Saber y ganar'

Como otros muchos ganadores de Pasapalabra, Garrido también participó en Saber y ganar, concretamente en 2003, donde llegó a ser Magnífico (se llaman así a los concursantes que superan los 7.000 €).

También pasó por Cifras y letras en 2010; y por El Tirón, el formato sucesor de Pasapalabra en Telecinco, donde también participaron Rafa, Orestes o David Leo, entre otros.