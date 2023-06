El Gobierno nombra a Dolores Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática en contra de la mayoría del Consejo Fiscal

Dolores Delgado es la nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Su nombramiento se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado el nombramiento, que según ha recordado "no se trata de un ascenso" y se ha dado a través de "un procedimiento transparente". Sin embargo, la polémica ha rodeado a esta propuesta del fiscal general del Estado, dado que gran parte del Consejo Fiscal se opone a la misma.

Este lunes, en un intento de impedir la designación, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) enviaron varias advertencias al Ejecutivo señalando que la propuesta Ortiz era nula porque no se había cumplido el trámite legal.

En concreto, señalaron los firmantes de las misivas, la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

La "causa justificada" que alegan es que los seis miembros de la AF y el de la APIF que forman parte del Consejo Fiscal reclamaron a Ortiz que anulase el pleno para la propuesta al entender que "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".

Tras recibir las advertencias, la ministra de Justicia, Pilar Llop, encargó a los Servicios Jurídicos del Estado que emitieran un informe para determinar si su cartera tenía margen de decisión sobre la propuesta de Ortiz. La Abogacía del Estado ha trasladado sus conclusiones este martes, al señalar que Llop no tenía forma legal de evitar trasladar la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado al Consejo de Ministros. Estaba obligada a ello y así lo ha hecho.

