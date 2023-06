Alonso Caparrós se pasa a la apicultura ante el fin de 'Sálvame': "He pasado más miedo..."

Hace unas semanas, Alonso Caparrós admitió que estaba reinventándose tras conocer el inminente fin del programa estrella de las tardes de Telecinco, Sálvame. Es la razón por la que, ahora, se ha estrenado una nueva faceta dentro de su vida profesional.

El presentador de televisión se ha lanzado al mundo de la apicultura y ha desvelado a Outdoor cómo ha sido su primer día como productor y recolector de miel. Un nuevo proyecto profesional que mucho tiene que ver con lo personal, pues las abejas son uno de los animales favoritos del madrileño.

Vestido con un traje para protegerse de las picaduras el exconcursante de Gran Hermano VIP ha grabado un vídeo en el que se le ve caminando junto a su mentor, Ignacio, encargado de enseñarle los tipos de colmenas, cómo es el cuidado con estos insectos y, sobre todo, su crianza. "Tengo miedo, pero muchas ganas de aprender. Vamos para allá", ha expresado.

"¡Qué maravilla! ¡Qué pasada!", ha dicho impresionado el televisivo, quien ha mostrado un gran interés por el tema haciendo diferentes preguntas con el fin de no quedarse con ninguna duda. El interés de Alonso Caparrós en este tipo de insectos viene desde su niñez, pero sobre todo ha sido la aportación que hacen las abejas al ecosistema medioambiental lo que ha motivado su fascinación.

"Desde pequeñito las abejas me han caído bien, pero no hace mucho, leyendo por casualidad una cosa, cayó en mis manos el capítulo de un libro que hablaba sobre abejas. Me quedé alucinado, estupefacto", explicó semanas antes de sumergirse en la apicultura y añadió que "es un animal muy importante para la vida y para el ser humano".

A pesar de haber pasado un poco de temor en esta primera toma de contacto, el exconcursante ha dejado claro que ha sido un día "interesante y chulo". "He pasado más miedo...Cuando Ignacio sacaba los panales... ¡Madre mía como se ponían las abejas!", ha expresado Caparrós, y ha añadido que, pronto, habrá un nuevo vídeo sobre su nueva aventura profesional.