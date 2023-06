India Martínez recordó durante su charla con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, su primera nominación a los Grammy Latino y cómo estuvo a punto de no asistir a la gala en 2009.

"Me nominaron con Despertar, y fue un aliciente porque creía que el disco no estaba funcionando", reconoció la cordobesa. "Cuando me llamaron dije que el disco no se conocía ni en España", recordó entre risas.

A pesar de la buena noticia, su jefe de producto decidió que lo mejor era no ir, según relató India Martínez. "Me dijo que no era un premio de los importantes", relató.

La enorme decepción que sufrió India Martínez cuando fue nominada a los premios Grammy Latinos en 2009.👇👇👇👇 #MiCasaIndia pic.twitter.com/ZtYMT7n1Mn — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 12, 2023

"Eso fue el colmo porque no me daban mi sitio en la discográfica", dijo sobre Warner Music Spain. "Fui con mi padre y pedimos una carta de libertad, y me liberaron", aseguró antes de reconocer que acabó yendo a la gala de los Grammy Latino en Las Vegas.

"Me nominaron a mejor nueva artista y se dio el premio en la gala, y no en la previa", recordó, confirmando la importancia que tuvo su nominación, a pesar de lo que le dijeron en su discográfica.

Este suceso fue un punto de inflexión en su carrera, ya que tras él, renovó a su equipo y comenzó a formarse musicalmente: "Estuve seis meses sólo estudiando en Madrid y empezamos a hacer más marketing".