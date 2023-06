Rosalía desvela en 'El Hormiguero' cómo fue la pedida de mano y da detalles de su boda: "No me lo esperaba"

Rosalía fue la primera invitada de El Hormiguero esta semana y acudió al programa de Antena 3 para presentar su último sencillo, Tuya, y charlar con Pablo Motos sobre su última gira.

El momento más especial de la noche fue cuando la cantante comentó con el presentador su próxima boda con Rauw Alejandro: "¿Es verdad que te casas?", le preguntó el valenciano.

"Me gustaría hacerlo cuando termine la gira y ponerme un vestido de la diseñadora Vivienne Westwood", afirmó Rosalía, que dio más detalles sobre la pedida de mano por parte del boricúa.

"Rauw me lo pidió en casa de sus abuelos en las montañas de Puerto Rico, se veía toda la ciudad, con fuegos artificiales de fondo porque era fin de año... no me lo esperaba y me puse a llorar", recordó la artista.