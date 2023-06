Britney Spears responde a sus hijos tras acusarla de consumir drogas

Britney Spears ha desmentido a través de un comunicado las últimas declaraciones de sus hijos, quienes afirman que la cantante tiene, supuestamente, problemas de adicción a las drogas.

Jayden y Sean Preston intervienen en el documental que la productora Daphne Barak prepara sobre Britney Spears, un trabajo audiovisual que cuenta las luces y sombras de la vida de la artista. En él participan los hermanos junto a su padre, Jamie Spears, con el que coinciden en el temor que la cantante estaría despertando debido a sus adicciones.

Sean, de 17 años, y Jayden, de 16, aseguran en la cinta que no quieren tener relación con su madre desde que presenciaron cómo le vendían a esta droga en su propia casa.

Por su parte, el bailarín Kevin Federline, exmarido de la cantante, cuenta: "Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre sufrió una sobredosis".

La respuesta de la cantante

Britney Spears ha reaccionado a estas declaraciones negando con rotundidad que sean ciertas. "El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así", avanza en su texto.

"Que Preston haya dicho: 'Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde'. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos... pero el día que le dije que quería veros más, nunca os volví a ver", añade.

La artista afirma que se siente muy triste tras el revuelo: "Me entristece porque me esforcé tanto por hacer las cosas bien para ustedes y nunca fue suficiente. Así que actuáis a mis espaldas y habláis mal de mí...".