Carmen Lomana, sobre su tumor: "Ha sido horrible"

Carmen Lomana ha vuelto a nacer. Hace unas semanas la socialité fue intervenida quirúrgicamente aquejada de un tumor hallado en la parótida. A pesar de que los médicos que la atendieron prefirieron explicarle que la situación podía ser grave dado que el tumor podía ser maligno, nunca perdió la esperanza.

Dando muestras de su consabida fortaleza, asumió el diagnóstico y, sin contárselo a nadie, pasó por el quirófano a la espera de unos resultados que no tardaron en llegar: "Preferí no decírselo a nadie hasta que comprobaron que era benigno y que más allá de la operación, en la que me levantaron la cara, no iba a suceder más. Necesite la intervención de un médico de cirugía estética para que lo cosiera todo", dice en conversación con 20minutos.

Lomana, que no tardó en incorporarse a la tertulia social de Espejo Público porque "era el tiempo en el que no pensaba en lo que me podía estar sucediendo", no puede ocultar que todavía sigue teniendo miedo.

Se le nota al hablar sobre las consecuencias que podría haber tenido en caso de que la biopsia realizada hubiera determinado el origen cancerígeno de la muestra analizada y extirpada: "Ha sido horrible, los médicos me pudieron un panorama muy difícil porque podría haber tenido parálisis en la cara. Y lo que ha sido peor, los dolores de después de la operación. Pero estoy agradecida de estar bien".

Prácticamente recuperada, Lomana ya prepara sus vacaciones veraniegas, fechas en las que empresaria aprovecha para estrechar lazos con sus familiares y amigos en lugares siempre paradisiacos.