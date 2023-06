El desolador testimonio de Sor Lucía Caram de su visita a Kiev: "La crueldad de la guerra se va cebando cada vez más"

Sor Lucía Caram ha viajado a Kiev para ofrecer ayuda humanitaria después de quince meses de la invasión rusa. La monja dominica ha conectado con Todo es mentira para informar al programa del momento que afronta el conflicto bélico.

La religiosa ha narrado así el desolador panorama que se ha encontrado al llegar a Ucrania: "Nunca he visto el tipo de heridas que he visto hoy. Hay gente a la que tienen que arrastrar por el impacto cerebral que han tenido".

Por esta misma línea, la monja dominica ha detallado: "También hay gente mutilada de piernas y brazos. La crueldad de la guerra se va cebando cada vez más".

Sor Lucía Caram ha saltado las lágrimas de Marta Flich con su testimonio, y ha expresado: "La crueldad de la guerra es en este momento. En Jersón los cadáveres están flotando y no se puede explicar".

"Me duele realmente en el alma ver a Ucrania desangrándose. Los heridos que hemos visto hoy… Hay un médico al que le han volado las dos piernas. No tengo consuelo con lo que he visto hoy y con el diálogo que he tenido con los heridos", ha manifestado la religiosa.

Por último, Sor Lucía Caram ha reivindicado: "Miramos para otro lado, y es verdad que no podemos con tanto sufrimiento, pero yo he dicho que mientras siga con fuerzas y recurso, iré".