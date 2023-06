Así es Andrea Ropero, la reportera de 'El Intermedio' que encontró el amor en 'La Sexta Noche'

Andrea Ropero se ha convertido en uno de los rostros habituales de La Sexta, cadena por la que fichó a las tres semanas de acabar la carrera de Periodismo.

La oscense comenzó su trayectoria profesional en la delegación de La Sexta Noticias en Cataluña en 2011, pero dos años después, el director de informativos le llamó para decirle que tenía que trasladarse a Madrid para presentar La Sexta Noche junto a Iñaki López.

"Recuerdo perfectamente que el primer día de emisión fue el 26 de enero de 2013. Era una responsabilidad enorme. Todo lo que me ha dado esa llamada...", afirma la periodista.

Y es que, aparte de dar el salto a presentar un nuevo formato, Ropero encontró el amor en La Sexta Noche, desde 2015 mantiene una relación personal con Iñaki López, padre de su hijo Roke.

Iñaki López y Andrea Ropero junto a su hijo. andrea_ropero / INSTAGRAM

Su fichaje por 'El Intermedio'

En 2019 se produjeron una serie de movimientos entre los presentadores de diferentes programas de La Sexta. Jordi Évole abandonó Salvados, y su lugar lo ocupó Gonzo; y el del reportero gallego en El Intermedio pasó a ser de Andrea Ropero.

Desde ese año, la periodista informa de lunes a jueves junto a Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo o Thais Villas de lo más destacado de la actualidad nacional e internacional.

Wyoming y Andrea Ropero, en 'El intermedio'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Sustituir a Gonzo me daba mucho vértigo. Carmen Aguilera, la directora del programa, y todo el equipo me recibieron con los brazos abiertos. La transición fue muy dulce", asegura.

La oscense se encarga en el espacio de La Sexta de la información política con reportajes y entrevistas según la actualidad, pero también destaca los comentarios en redes que los espectadores detectan sobre los gazapos cometidos por los miembros de El Intermedio en la emisión del programa.

Las Campanadas con Chicote

Ropero cuenta con la confianza total por parte de Atresmedia, e incluso le ofreció el reto, en 2015, de dar las Campanadas junto a Alberto Chicote en La Sexta.

"En Huesca, me solía tomar las uvas con mi familia en un garaje y, de pronto, me vi en Sol, con un vestido maravilloso, al lado de Chicote, que es lo más, y me pregunté: ¿Qué he hecho?", rememora.