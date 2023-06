La denuncia de una familia a una residencia al comprobar el deplorable estado de una mujer de 86 años enferma de alzhéimer ha supuesto un gran debate en En boca de todos. El matinal ha contactado en directo con Yolanda Gutiérrez, nieta de Araceli, que falleció hace una semana.

"A la vista está el abandono que tuvieron con ella. Las imágenes hablan por sí solas", ha comenzado Yolanda que, además, ha apuntado: "No murió por las úlceras, pero sí ayudó. La pobre llegó al hospital el viernes pasado y se le había juntado infección de orina, infección respiratoria... Cuando los médicos vieron la úlcera que tenía en el pie nos dijeron que esto era dejadez y abandono".

"El viernes, cuando la trasladamos al hospital vimos que tenía un golpe en la rodilla. Los médicos, al verlo, dijeron que no sabían si era un trombo o un golpe y al final dijeron que era un golpe. A nosotros, la residencia no nos llamó para decirnos que se había caído. No nos enteramos de nada", ha agregado la joven.

La residencia, por su parte, ha destacado que, por el momento, no va a pronunciarse al respecto, pero también aseguran que aún no han recibido la denuncia interpuesta por la familia de Araceli. "Desde el primer día está denunciado en Sanidad, en la comisaría...", ha explicado Yolanda.

Asimismo, el matinal ha contactado en directo con el abogado Joaquín Moeckel: "Podemos estar ante un delito de abandono y otro contra la integridad moral de las personas. Aunque no haya abandono, que yo creo que sí, estamos ante de dos figuras delictivas. Todas las personas penalmente responsable de un delito lo es también civilmente".

"Pagábamos alrededor de 1.400 euros al mes. Yo quiero dejar claro que nosotros no abandonamos a mi abuela, íbamos a verla. Ese pie lo tenía vendado y el error que tuvimos fue fiarnos de lo que nos dijeron las enfermeras y las médicas de la residencia. Llevaba con el pie vendado seis meses. Por eso, no nos dimos cuenta de la gravedad de la herida hasta que la llevamos al hospital", ha aclarado Yolanda.

Una declaración a la que Moeckel ha apuntado: "Con independencia de que vayáis o no a ver a tu abuela, que es una cuestión de un reproche moral, aquí estamos hablando de cuestiones jurídicas. La cuestión jurídica es que quien tiene la responsabilidad de atender y cuidar a esta persona mayor es la residencia, con independencia de que yo quiera mucho o poco a mi abuelita. Usted la tiene que cuidar vaya yo a verla o no. ¿Cuál es el mensaje de la residencia, que si voy a verla la cuidan y si no me siento controlado hago lo que me da la gana?".

Por su parte, desde el plató de En boca de todos, el periodista Antonio Naranjo ha apuntado: "Joaquín habla desde una perspectiva legal, pero lo moral también cuenta. A mí me parece que, muy a menudo, hay demasiada gente, no lo digo por este caso, que solo se acuerda de los mayores y solo ve malos tratos o servicios insuficientes cuando se mueren. Si hay gente que dice que lleva años viendo cómo maltratan a sus familiares en una residencia no entiendo que no se lo lleven a casa".

Tras interrumpir la conexión con el abogado, el programa de Cuatro ha vuelto a hablar con Moeckel para intentar tratar otro caso. Sin embargo, el abogado ha comenzado su intervención cargando contra la opinión de Antonio Naranjo: "Yo estoy aquí en mi condición de abogado. Cuando venga como sacerdote hablaré de la moral cristiana. Como abogado, no estoy para hablar de la moral".

"La ética y la moral no dependen de la profesión ni es cosa de sacerdotes. Es cosa de buenas personas, nada más", ha apuntado Antonio Naranjo, a lo que Moeckel ha respondido: "En los juzgados se habla de la ley. Si yo pago a la residencia, tienen obligación de cuidar a la persona mayor con independencia de que yo la vigile o no. Lo que puedo hacer es pagar 2.000 euros al mes y encima tener que ser yo el que cuida a mi abuelita. No, esos 2.000 euros se los estoy pagando para que la cuide usted, no yo".