La notificación de la demanda de Loli, la quiosquera, ya ha llegado a Isabel Pantoja. Así lo ha informado, este lunes, Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa. La cantante debería a la anciana un total de 76.000 euros que esta le prestó hace más de siete años.

Tras prestar el dinero a la tonadillera, Loli la demandó al ver que Pantoja no le devolvía el dinero. Así, tras varios intentos de organizar actos de conciliación y seguir sin recibir el dinero de vuelta, ahora la mujer ha optado por demandar a Isabel, por lo que esta tendrá que acudir a juicio.

"Ha sido la propia Guardia Civil quien le ha entregado la demanda a Isabel Pantoja. Hace dos viernes, un agente judicial se presentó en Cantora y no fue recibida, no se pudo entregar la demanda, así que tuvo que ir la Guardia Civil", ha explicado García-Pelayo que, además, ha añadido: "A partir de aquí, Isabel ya la ha recibido, ha sido notificada. Tiene 20 días para responder y la demanda pone claramente que en caso de no presentarse se apercibe a la demandada de declararse en rebeldía judicial".

Así, la periodista ha destacado que supone que Isabel Pantoja se presentará: "Entiendo que lo hará, después de haber rechazado tres conciliaciones, pues sí que lo hará y se celebrará un juicio ordinario por esos 76.000 euros que le reclama". Sin embargo, Isa Pantoja no ha dudado en defender a su madre desde el plató del matinal.

"Sé algo. Es una cosa que ella tiene que hablar. Es verdad que Loli ha puesto esto en vía judicial y en el juicio dará las explicaciones que considere. Solo tenemos una versión, pero no tenemos la parte de ella y nunca la tenemos para nada... Así que hay que esperar".