Almeida dice adiós a Villacís y recupera para su equipo a Aniorte, exconcejal de Cs

Corren tiempos de agradecimientos y despedidas en el municipalismo español. Esta semana se constituyen ayuntamientos por toda la geografía, también en el Consistorio de la capital donde el popular José Luis Martínez-Almeida iniciará su segundo mandato como alcalde, el primero en solitario. Antes de quitar el precinto de esta nueva etapa, el regidor, todavía en funciones, ha querido clausurar la anterior lanzando un mensaje a su vicealcaldesa desde 2019 y líder de Ciudadanos, Begoña Villacís. "Un agradecimiento muy profundo y sincero, han sido cuatro años muy buenos trabajando juntos".

Desde la Casa del Lector de Matadero (Arganzuela), en el que posiblemente ha sido su último acto institucional en calidad de matrimonio político, Almeida ha ensalzado la capacidad de la líder naranja para "superar diferencias" dentro de un gobierno de coalición, que si de por si "no es fácil", menos aún bajo "las circunstancias" que se han vivido. "La política es ingrata, pero no así los servicios públicos madrileños. Muchísimas gracias por el trabajo, y un aplauso para la vicealcaldesa", ha pedido para fundirse en un abrazo nada más bajarse de atril con la que hasta ahora era su número dos.

Sí fueron gratas las elecciones del 28 de mayo para el PP. Y tanto. Los de Almeida lograron la preciada mayoría absoluta al obtener 29 concejales en el Palacio de Cibeles. En parte gracias a la absorción total del electorado de Cs, que no pudo superar el umbral del 5% que otorga automáticamente tres ediles, habiendo perdido más de 270.000 votos con respecto a las anteriores municipales. El próximo mandato, los liberales no tendrán representación en la capital.

Villacís tampoco. La abogada de 45 años, cuyo futuro se vinculó al PP a prinicipios de este año, volverá al sector privado. Ella misma lo ha confirmado a los medios al finalizar el acto, donde ha admitido que "hay que saber cuándo retirarse a tiempo y dignamente". "Yo por lo menos, esa es la decisión que he tomado". Almeida, por su parte, ha vuelto a descartar esta mañana un sorpasso de última hora a sus filas: "Le he dicho en público lo que ya le había dicho en privado, que su papel ha sido fundamental para sacar adelante la dirección de Gobierno como el del resto de concejales de Ciudadanos, otra hipótesis no procede".

Aniorte, cargo asegurado

Otro futuro le espera a Pepe Aniorte, delegado del área de Familias y Bienestar social y concejal de Ciudadanos hasta hace no tanto. Almeida lo fichó en sus listas para los comicios de primavera, situándolo en un número (32) que parecía descartarle como concejal. Tenía planes diferentes para él. Y este lunes los ha confirmado sin desvelar más detalles.

"Ha hecho un grandísimo trabajo Pepe Aniorte y tendrá un puesto en el organigrama municipal con seguridad", ha señalado dando carta de naturaleza a todas las informaciones que incluían a Aniorte en el croquis municipal que el alcalde en funciones sigue perfilando. El exnaranja podría ocupar, puestos a hacer cábalas, la dirección general de la concejalía que él mismo ha coordinado estos últimos cuatro años.

No será, en todo caso, hasta el sábado 17 de junio cuando se dé a conocer tanto su cargo como el del resto de ediles que encabecen algún área de Gobierno. Almeida se reafirmado en su deseo de configurar un ejecutivo "más pequeño, más reducido y más eficaz, para dar respuesta a todos los problemas que tienen los miembros del equipo". También ha anunciado que "prácticamente" tiene "definida la estructura" y ahora "lo que toca es poner a los mejores en cada una de las áreas y también distribuir los distritos". Esa "estructura", en todo caso, sigue siendo un misterio. ¿Qué concejalías eliminará? ¿Quién liderará la seguridad, el medio ambiente o las políticas de vivienda? ¿Cuánta áreas delegadas, como Turismo o Internacionalización, van a sobrevivir? Solo lo sabe el alcalde.