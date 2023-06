Alma Bollo se sorprende con su escasa pérdida de peso y hace autocrítica de su paso por 'Supervivientes': "Me veo más delgada"

A menos de tres semanas para el final de Supervivientes, el programa ha comenzado ya los preparativos para la puesta final. Así lo aseguró su presentador, Ion Aramendi, en la última gala: "El próximo jueves, a las 00:00 horas, esa cuenta atrás llegará a su fin con una noticia bomba relacionada con los supervivientes".

Sin embargo, antes de saber quienes serán los cuatro finalistas, el presentador pudo contactar con una de las supervivientes expulsadas, Alma Bollo. En la conversación, la hija de Raquel Bollo no dudó en hacer una autocrítica de su estancia en el programa: "He perdido la razón muchas veces por las formas. Me he metido en discusiones que no debería haber hecho". Aunque, no por ello estaba de acuerdo con la decisión del programa: "Considero que no me merecía salir a estas alturas. Estoy feliz porque todo pasa por algo".

La joven, no solo ha tenido tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. Y es que, por primera vez tras casi cuatro meses, volvió a reencontrarse con el espejo. Así, con el pelo más corto y más delgada, la televisiva se sorprendió al descubrir que no había perdido tanto peso como ella hubiera esperado: "¿Solo 5,3 kilos? Con todas las penurias que he pasado. Son menos kilos de los que esperaba. Me veo mucho más delgada, pero soy una niña muy fibrada y musculada".

Además, Alma tuvo la oportunidad de escuchar las discusiones en plató entre su madre e Isa Pantoja, cuando ella defendía a Asraf:"Todo lo que he escuchado está fuera de lugar. Cada uno sabemos cuál es nuestra posición, al final sabemos que a los mayores se les respeta y eso es lo que me han enseñado toda la vida".

Y es que, como así ha asegurado la expulsada, fue el novio de la hija de la tonadillera quien comenzó a atacarla por ir en "pack" con su hermano, Manuel Cortés. Aunque, como así se quiso dejar claro, no está cabreada con su prima.

En la llamada que ambas protagonizaron, las dos jóvenes no dudaron en explicar el porqué de sus comportamientos. Y es que, como las dos han asegurado, en los videos no se tiene "toda la información".

"No me voy a pelear con nadie de mi familia en un plató, ni por el programa, ni por dinero", finalizó Alma Bollo.