Atresplayer se hace más grande y vive su propia revolución con más de 30 estrenos

En verano de 2019, Atresmedia revolucionaba el panorama televisivo con una nueva apuesta inédita en nuestro país con Atresplayer y Atresplayer Premium y una amplia oferta de contenido original y exclusivo que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años hasta ser en la actualidad la plataforma española líder, tanto en su modalidad gratuita (5 millones de usuarios únicos al mes), como en la de pago, donde supera el medio millón de suscriptores.

Ahora, aprovechando la llegada del verano, época de cambios, la plataforma está a punto de vivir su mayor renovación. El 5 de julio, y bajo una sola marca renovada, atresplayer, estrenará nuevo diseño, tecnología de vanguardia y más funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario

A partir del 5 de julio, Atresmedia refuerza su apuesta por atresplayer con un nuevo diseño, tecnología de vanguardia y más funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario

También ampliará su oferta en directo con la incorporación de 10 nuevos canales gratuitos (fast) -entre ellos cuatro lineales temáticos, Clásicos, Multicine, Comedia o Mentes Inquietas; y cinco más específicos de un programa determinado como Aquí no hay quien viva, Equipo de investigación o El Hormiguero-, que se unirán a la ya amplia gama de canales lineales de atresplayer conformada en estos momentos por Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega, Atreseries, Flooxer, Atresplayer Premium, Onda Cero, EuropaFM y MelodiaFM.

Una treintena de nuevos proyectos

Además, para seguir siendo fiel a su modelo, en el que el contenido es el eje central, en esta revolución que prepara se refuerza la apuesta por nuevas producciones con la puesta en marcha y el estreno en los próximos meses de casi una treintena de nuevos proyectos.

De esta forma, a los ya comunicados que están por llegar, como Honor, Entre tierras, La pasión turca, Las noches de Tefía o Beguinas, la plataforma anunció este martes más de una decena de novedades absolutas que conformarán la mejor y más ambiciosa oferta del mercado.

'La pasión turca'. ATRESMEDIA

FoQ: La nueva generación. Tras el incendio que arrasó el viejo instituto hace más de 10 años, el Nuevo Zurbarán ha reabierto sus puertas y, ahora, debe formar una clase especial para acoger el excedente de alumnos de otros centros.

A muerte , protagonizada por Verónica Echegui y Joan Amargós y creada y dirigida por Dani de la Orden.

Una vida menos en Canarias . Se trata de un procedimental policiaco que transcurre en las islas Canarias, un entorno paradisiaco donde el equipo de Homicidios resuelve, en cada capítulo, un caso criminal dirigido por dos polos opuestos condenados a entenderse.

Mariliendre . Producido por Atresmedia TV en colaboración con Suma Content (Los Javis), es una serie musical creada por Javier Ferreiro.

La red púrpura . Tras el gran éxito de La Novia Gitana, atresplayer ha adaptado La red púrpura, la segunda entrega de la saga de Carmen Mola.

'La red púrpura'. ATRESMEDIA

La sombra de la tierra . La adaptación de la novela de Elvira Mínguez se convertirá en miniserie.

33 días , inspirada en la historia real de la fuga de Manuel Brito y Javier Picatoste ocurrida en octubre del 2001.

¿A qué estás esperando? Basada en las novelas ¿A qué estás esperando? y Tampoco pido tanto, de la exitosa autora Megan Maxwell, es una comedia romántica que recrea los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia.

Camilo Superstar . La leyenda conseguida por Camilo Sesto en el mundo de los musicales se contará en atresplayer.

'Camilo Superstar'. ATRESMEDIA

Vestidas de azul y Piraña . Segunda y tercera parte de Veneno, considerada por la crítica como la mejor serie de 2020 y que contó la historia de Cristina Rodríguez.