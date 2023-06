Así es Christopher, el cantante danés que triunfa en Netflix con 'Una vida maravillosa'

A un pescador, Elliot, le cambia por completo la vida después de que una agente musical descubre su voz y talento. El resto, un drama romántico lleno de canciones que han hecho de Una vida maravillosa otro éxito dentro del catálogo de Netflix, estrenada el pasado 1 de junio y que ha llegado al número 1 del Top 10 de la plataforma. Pero es que esta película danesa tiene como protagonista y compositor y cantnte de los temas a Christopher.

Este cantante al que ahora ha conocido el mundo es sin embargo una enorme estrella en su país, dando, como demuestra en su Instagram, algunos conciertos multitudinarios. Nacido en Frederiksberg el último día de enero de 1992, Christopher Lund Nissen, su nombre completo, se mudó muy joven con sus padres y su hermanos pequeño, Oliver, a Amager, una isla al sur de Copenhague, muy cerca de esta.

Cuando tenía 20 años, en 2012, sacó el primero de los cinco discos que ha publicado hasta la fecha, Colours, si bien él había empezado bastante antes cantando versiones de otros temas conocidos. Esto hizo que llamase la atención de la industria y fuese fichado por la discográfica EMI.

Para los siguientes cuatro, sin embargo, se alió con Parlaphone, y de esa colaboración nacieron Told You So, Closer, Under the Surface y, el último, My Blood, en 2014, 2016, 2019 y 2021, respectivamente. Su más reciente éxito, Hope This Song is for You, es una canción compuesta para la película que le ha dado a conocer en todo el globo.

A sus 31 años no solo ha ganado varios premios de la industria de su país —incluido uno que otorga Spotify a "Mejor Inoovador del Año" en terreno musical— y ha ampliado su mercado, pues en 2016 llegó a realizar una gira por Corea del Sur, país al que ha regresado varias veces desde entonces.

En el terreno sentimental, Christopher no leha dado demasiado juego a la prensa del corazón. Tras una primera novia, Medina, que también es cantante, en 2014 comenzó una relación con la modelo Cecilie Haugaard, casi dos años mayor que él y con quien se acabaría dando el "sí, quiero" en junio de 2019.

Han tenido dos hijas en común: dieron la bienvenida a su primogénita en el año 2021, una niña a la que pusieron de nombre Noelle. Además, en abril de este 2023 han tenido un nuevo bebé, otra niña, a la que han bautizado como Isabelle.