Ampeter, muy enfadado con Abraham Mateo, su nuevo contrincante en 'La Velada 3': "Está federado en boxeo desde hace 10 años"

Ibai Llanos anunció este pasado viernes que Abraham Mateo sería el nuevo participante de La Velada del Año 3, sustituyendo a Papi Gavi tras las noticias de que no podía realizar más deportes de contacto.

El conocido cantante murciano ha aceptado el reto de enfrentarse a Ampeter a tan solo tres semanas del importante evento, que se celebrará en el Civitas Metropolitano de Madrid el 1 de julio.

En el directo del vasco, Abraham Mateo comentó que le entusiasmaba mucho el boxeo, pero que solo había realizado dos clases antes de aceptar la pelea.

De hecho, confesó que no había pisado el gimnasio en un solo año. No obstante, no es lo mismo que Ampeter escuchó después. El mallorquín residente en Andorra aseguró después en su directo que estaba muy enfadado con las supuestas mentiras de Abraham Mateo.

"No habrá hecho mucho boxeo en el último mes, pero a mí me ha llegado una foto de que está federado desde hace 10 años", ha explicado: "Algún combate habrá, no puede ser que diga que solo ha hecho dos clases".

"No me toques los cojones", ha continuado: "Querrá ir del underdog... Ya lo hablaré con él directamente porque me caliento hablando con el tema. Yo ayer no tenía ni idea".

"Me voy a enfrentar a un tío que ha hecho diez años de boxeo, pero dice que no hace ni gimnasio. Viene diciendo eso y luego enseña los bíceps y tiene mas bíceps que conciertos en su carrera", muy molesto con la falta de honestidad.

"La pelea se va a dar igualmente, pero tengo ganas del cara a cara para decirle que deje de soltar mierda por la boca porque no se lo cree ni él", ha concluido.