Ibai Llanos cuenta cómo avanza su cambio físico: "He perdido 15 kilos desde diciembre"

Hace más de seis meses que Ibai Llanos decidió cambiar su actitud y comenzar, una vez más, su reto de intentar transformar su físico y su alimentación.

Aunque desde entonces ha habido un par de obstáculos, el vasco ha asegurado en directo que está muy orgulloso de cómo todo va evolucionando.

"He perdido desde diciembre 15 kilos", ha asegurado, lamentando que llevaba dos semanas "estancado": "No sé porqué. Seguía haciendo las cosas bien pero ni mejoraba ni empeoraba". Aún así, sigue habiendo progreso.

"Yo me peso muy poco", ha explicado: "Una vez cada dos semanas, y he vuelto a ver que he perdido otro kilo y medio". Por eso, está muy cerca de conseguir un objetivo muy especial.

"Estoy a dos kilos de pesar lo mismo que el Ibai de 2019, que no era ni streamer", ha anunciado, muy contento. De hecho, los resultados de los análisis confirman que está "como un toro".

"No tengo ni colesterol", ha confesado, orgulloso de que las bromas sobre los peligros que tenía por el posible colesterol ya ni siquiera son verdad. Ahora, sigue adelante, sin objetivo físico, pero con ganas de transformar sus hábitos para siempre.