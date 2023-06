El importante papel de Berlusconi en los medios de comunicación: fundador de Mediaset y una figura clave de la televisión

El mundo de la política y del deporte se visten de luto tras el anuncio de la muerte de Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano y expresidente del AC Milán, a los 86 años debido a la leucemia mielomonocítica que padecía desde hace tiempo. Sin embargo, no solo fue un rostro vinculado a estos ámbitos, pues tenía un conglomerado mediático a su nombre que lo hacen ser una figura clave de la televisión, en general, y de Mediaset, en particular.

En los últimos meses, la salud del político había empeorado. De hecho, el pasado mes de mayo, el político fue hospitalizado por una pulmonía agravada por su leucemia. Aunque le dieron el alta, este fin de semana volvió a ser ingresado en el hospital San Raffaele de Milán (norte), donde acudieron varios de sus familiares.

En la mañana de este lunes, tras la llegada al centro médico de sus cinco hijos y su hermano, Paolo, Silvio Berlusconi falleció, tiñendo de negro a Italia y provocando las condolencias de distintos políticos y demás personalidades patrias. Pero también a España han llegado estos mensajes.

"Esta casa está de luto. Él fue el creador de Media For Europe, que sigue sustentando Mediaset", declaró Ana Rosa Quintana este lunes en su programa. "Ha sido un hombre importantísimo en la política de Italia en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. También en el mundo de los negocios, del fútbol, de los medios de comunicación y de la televisión".

Líder del partido Forza Italia con el que fue primer ministro en varias ocasiones; propietario y presidente del AC Milán de 1986 a 2017 y del AC Monza desde 2018; pero, al margen de todo ello, Silvio Berlusconi también fue fundador de Media For Europe (MEF), la antigua Mediaset Italia, conglomerado mediático de la que depende Mediaset España y que ha visto cómo sus acciones han crecido en bolsa tras el anuncio del fallecimiento.

El político tuvo en todos estos sectores una larga carrera, que no estuvo exenta de controversia, pues fue el centro de distintas polémicas, rumores de vinculación con la Mafia y condenas por corrupción a algunos de sus colaboradores. Pero, en cuanto a la televisión, diseñó una empresa a su imagen y semejanza, con la experiencia que le daba haber trabajado en los medios de comunicación.

En 1978 fundó Telemilano, grupo de comunicación que, en 1996, cambió su nombre a Mediaset, conglomerado, que entró en la Bolsa de Milán, al que se unieron RTI, Videotime, Publitalia y Elettronica Industriale.

Un año después, Mediaset compró el 25% de la cadena española Gestevisión Telecinco y, en el año 2003, aumentó su participación, convirtiéndose en el principal accionista, con un 50,1%. Más tarde, en 2009, se firmó un acuerdo con Gestevisión Telecinco y Prisa para unir sus cadenas (Telecinco y Cuatro) y, tras la aprobación en marzo de 2011, se formó Mediaset España tal y como la conocemos actualmente.

El conglomerado europeo, que el 25 noviembre de 2021 cambió su nombre a MediaForEurope, actualmente controla el 100% de Mediaset Italia, Mediaset España, Publitalia '80, RTI, Medusa Film y Taodue, y aproximadamente un 25% del grupo de radio alemán ProSiebenSat.1 Media.

El futuro de Mediaset España

El grupo de comunicación, con sede social en Ámsterdam (Países Bajos) y sede fiscal y operativa en Cologno Monzese (Italia), tiene actualmente como presidente a Fedele Confalonieri, como director de finanzas a Marco Giordani y, como director ejecutivo, a Pier Silvio Berlusconi, su primer hijo varón.

Por su parte, Mediaset España ha estado viviendo ciertos cambios en los últimos meses. Vetos, un nuevo Código Ético y distintas normas internas que los espectadores han podido constatar en pantalla son algunas de las grandes novedades, que han provocado también modificaciones en la parrilla como la cancelación de Sálvame y del Deluxe. Pero los cambios también tuvieron lugar en los altos cargos.

Tras la marcha de Paolo Vasile después de 20 años como consejero delegado, Alessandro Salem, un directivo cercano a Berlusconi, le sucedió en el puesto. Del mismo modo, Massimo Musolino se convirtió en director general de gestión de Telecinco y la presidencia de Mediaset España recayó en Borja Prado.

Sin embargo, las últimas novedades en el organigrama del grupo de comunicación español muestran que Salem ostenta el poder ejecutivo y Prado ha sido relegado a responsabilidades institucionales. Según El Economista, estas modificaciones podrían deberse a los distintos modelos que ambos tienen en mente para Mediaset, lo cual podría haber generado tensiones.

Se desconoce si estos problemas e incompatibilidades podrían agravarse tras la muerte de Silvio Berlusconi, pues tanto Alessandro Salem como Massimo Musolino podrían compartir la visión que el fallecido fundador tenía de Mediaset, mucho más que Borja Prado.