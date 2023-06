Marina, Pier Silvio, Bárbara, Eleonor y Luigi: así son los cinco hijos y herederos de Berlusconi

Aunque se le conocieron infinidad de romances y flirteos, sólo dos veces se casó el ahora fallecido exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi. De esas uniones nacieron cinco hijos, que se han convertido a su muerte, previsiblemente, en los únicos herederos de su gran fortuna, calculada en unos 7.000 millones de euros, según la revista Forbes

Con la actriz Carla Elvira Dall’Oglio estuvo casado veinte años (1965-1985). Con ella tuvo a Marina Berlusconi, de 57 años, que se convertirá en la mujer más rica de Italia, y a Pier Silvio, de 55. Marina fue la mano derecha y será la sucesora natural de su padre. Casada con Maurizio Vanadia, primer bailarín del Cuerpo de Ballet del Teatro alla Scala, es madre de dos hijos: Gabriele, a la que tuvo en 2002, y Silvio, nacido dos años más tarde. Es vicepresidenta del holding Fininvest, el grupo que aglutina la mayoría de las empresas audiovisuales de Berlusconi, y presidenta del grupo editorial Mondadori. La revista Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres de negocios más poderosas.

La hija mayor de Berlusconi es definida en el mundo empresarial como un martillo neumático, debido a su voluntad de hierro. De ella partió la idea de desprenderse del club de fútbol AC Milan, una de las joyas de su padre. Bajo su mandato, el club ganó 8 títulos de liga y 5 Champions League, un total de 28 trofeos en 30 años. Desaparecido Berlusconi, se considera que será la nueva matriarca del clan.

Su hermano de padre y madre, Pier Silvio, es el presidente de Mediaset, se formó en Marketing y comenzó su carrera ideando programas de televisión para los jóvenes. Ambicioso, siempre ha sido un espejo de su padre. Tiene dos hijos de dos relaciones distintas y ha estado implicado en los casos de fraude y evasión fiscal del patriarca.

Silvio Berlusconi dejó a su primera mujer cuando se enamoró perdidamente de la actriz Verónica Lario, que protagonizaba la comedia El Magnífico Cornudo, de Fernand Cromelynk, en el teatro Manzoni, de Milán. El magnate y la bella actriz, de mirada felina y larga cabellera negra, mantuvieron una historia de amor apasionada de la que nació en 1984 su primera hija, Bárbara (38), que sacó a la luz la relación al ser apadrinada por Bettino Craxi, ex presidente de la República.

Berlusconi y Verónica Lario estuvieron juntos 20 años BRAMBATTI

Bárbara Berlusconi, exdirectiva del equipo del Milán, ha estado ligada a las inversiones en fútbol de su padre. Está separada y tiene dos hijos, Edoardo y Alessandro. La mediana, Eleonora (37), estudió Administración de Empresas en Nueva York y es la encargada de las causas benéficas. Amante de la moda, vive en Londres y tiene tres hijos con el modelo Guy Binns: Riccardo, Flora y Artemisia. Es la única que no tiene cargo directivo en las empresas paternas, aunque sí trabaja en el canal televisivo de la familia.

El benjamín del clan es Luigi (34), licenciado en Economía, que también forma parte del imperio económico familiar. En la universidad de Milán conoció a Federica Fumagalli, con quien formalizó su relación en 2020. Su entrada en el conglomerado empresarial de la familia se produjo cuando cumplió 18. “Es inteligente, humilde, respetuoso y se hace querer por la gente”, decía con orgullo Silvio Berlusconi de su último hijo, que ha estado al lado de su padre en sus últimos días de vida.

Berlusconi celebró una tercera boda en marzo de 2022, no reconocida legalmente por la justicia italiana, con Marta Fascina, 54 años menor que él y política de su formación. Berlusconi justificó su no boda señalando: “La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio”.

Cuatro de los cinco hijo de Silvio acudieron a la boda de hecho (faltó Pier por covid), lo que indica que la relación de la nueva mujer de su padre con ellos era buena. Lo más probable es que Marta no herede nada de la fortuna de su marido, a no ser que él hubiera redactado un testamento en el que le legue dinero que no le correspondería por vía conyugal.

Silvio Berlusconi junto a su hija Bárbara. ARCHIVO.

De sus tres "familias" la más convulsa fue la mantenida con Verónica Lario, quien estuvo junto a él 20 años. La actriz se divorció cuando salieron a la luz los escándalos sexuales de su marido, especialmente lo que sucedía en su villa de Cerdeña, Villa Certosa. La separación vino seguida de una guerra judicial que duró años.

Los problemas entre el político y su segunda esposa comenzaron tras la publicación en 2009 de unas fotografías en las que el magnate asistía al cumpleaños de una joven de 18 años. Verónica Lario atacó públicamente a su marido y solicitó el divorcio poniendo fin a 20 años.

En 2012 el Tribunal de Milán estableció una pensión de tres millones de euros al mes para Lario. El magnate recurrió la sentencia y cuatro años más tarde la corte rebajó la pensión hasta 1,4 millones al mes. Una suma que los abogados del ex primer ministro seguían considerando excesiva y que finalmente el Alto Tribunal a apoyó, lo que hizo que Lario tuviera que devolverle 60 millones de euros.