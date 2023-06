Alejandra Rubio, traicionada por un micro abierto en 'Fiesta', no conoce al hijo de su primo

Alejandra Rubio ha sido una de las protagonistas este domingo en Fiesta. La joven colaboradora ha hablado del sufrimiento de su tía, Carmen Borrego, que ha admitido que aún no conoce a su nieto, y se ha posicionado de su lado.

"Se va a arrepentir", ha dicho Alejandra sobre su primo. "Ahora mismo estamos en un buen momento, pero Carmen no se merece muchas cosas. Lo ha pasado muy mal y ella es superbuena madre", ha comentado la hija de Terelu.

"Yo no me quiero meter. Si me meto, yo sé el carácter que tengo y soy bastante más dura que ellas hablando y diciendo las cosas. Yo prefería no decir nada de este tema, porque tampoco me tengo que meter en eso. Igual podía haber perjudicado más que haberlo arreglado", ha dicho sobre los problemas entre madre e hijo.

Además, ha admitido que ella tampoco conoce al bebé. "Le he dado la enhorabuena. Me enteré por Fiesta, porque estaba en casa y Saúl (Ortiz) me llamó para decírmelo. No le he conocido, nadie me ha invitado a conocerlo. Es un momento de ellos y más adelante se verá. Quiero conocerle, pero no voy a hacer presión. Lo más importante es que Carmen lo conociera", ha declarado.

Además, la hija de Terelu ha sido noticia este domingo por ser traicionada por un micro abierto. Fue cuando Emma García daba pie al vídeo en el que contaban cómo se encontraba Carlos Sainz después de romper con su pareja tras siete años de relación.

El reportaje tardaba unos segundos en entrar en directo. Los suficientes para poder escuchar un comentario de la colaboradora: "¡Qué pálida estoy!", exclamaba.