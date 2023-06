Sebastián Yatra sorprendió este sábado durante las segundas batallas de La Voz Kids al ponerse serio y darle un sonado recado a modo de lección de vida a uno de los jóvenes talents de su equipo. Se trata de Lennon, que se integró en su equipo después de que los coaches acordaran darle la única segunda oportunidad en las audiciones a ciegas.

Así, el niño tuvo que medirse con sus compañeras, Lucía y Aroa, en la canción Rayando el Sol, tras la que el artista colombiano, con semblante serio, le recordó sus "pullas" en la primera fase.

"Cuando pasaron por las audiciones y la segunda oportunidad, pasaron cosas...", empezó el colombiano, recordando los momentos de tensión que habían surgido durante las primeras actuaciones de Lennon, que jugó con las emociones de los coaches al fingir querer unirse al equipo de David Bisbal antes de decidirse finalmente por el de Yatra.

Además, recordó un comentario hacia él mismo que le afectó: "Siento que también tuvo que ver algo con los nervios, el hacer chistes sin tener en cuenta que eso puede herir a veces. Me dijo, y no me lo tomé a mal: 'me gustas mucho, pero no me gusta tu música'", revivió Yatra.

Este abrazo nos lo llevamos clavadito en el corazón.

Cuánto crecimiento. 💘#LaVozKidsBatallas2

Directo ▶️ https://t.co/9Nihgfjnbg pic.twitter.com/AiPTBaN2Yd — La Voz Kids (@LaVozKids) June 10, 2023

A raíz de ahí, el intérprete de Tacones rojos quiso darle una lección de vida al niño. Antes, además, había recodado que había "cambiado mucho su actitud". "Lo que he encontrado es un niño que es supertranquilo, que escucha, que tiene buena onda. Y si hay cosas con esa actitud, le invito a que la cambie, porque le hará mucho bien", señaló Yatra, antes de elegir a Lennon como el vencedor de la batalla.