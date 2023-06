Desaparece una niña peruana de cinco años en la ciudad italiana de Florencia

Una niña peruana de cinco años residente con su familia en Florencia (centro de Italia) desapareció este sábado alrededor de las 13.00 horas, sin que por el momento haya rastro de la pequeña, y la Policía explicó que aún no se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible secuestro.

Cataleya Álvarez desapareció cuando estaba jugando en el patio del edificio donde vive, el antiguo hotel Astor, ocupado por algunas familias latinoamericanas y de otras nacionalidades.

Según los medios, la menor desapareció alrededor de las 13.00 horas, después de haberse peleado con algunos niños con los que estaba jugando, y cuando su madre llegó a casa del trabajo no la encontró, por lo que presentó una denuncia ante la policía.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO [11.06-15:30]

+++ MINORE #BAMBINA #SCOMPARSA (5 anni) +++



La dichiarazione della madre posticipa la scomparsa della bambina tra le 15:35 (vista da vicina) e le 15:45 (orario rientro della madre).



Secondo gli investigatori le telecamere non hanno… pic.twitter.com/QE2RINtbvv — Emergenza24 (@Emergenza24) June 11, 2023

La búsqueda, a la que participa toda la comunidad peruana de la zona, se concentra entre las calles Maragliano, Boccherini y Monteverdi y en el cercano río Mugnone y los investigadores estudian todas las cámaras de seguridad de la zona.

La comunidad peruana de Florencia ha difundido numerosos llamamientos en las redes sociales y grupos de whatsapp para invitar a quien tenga información a compartirla.

"Todas las hipótesis están abiertas, incluido el secuestro por parte de adultos o que se haya perdido"

"Todas las hipótesis están abiertas, incluido el secuestro por parte de adultos o que se haya perdido", explicó a los medios el comandante provincial de los Carabineros de Florencia, Gabriele Vitagliano, quien llegó al edificio donde vive la niña con su madre.

"Les pido que me ayuden a encontrarla como sea. Han pasado demasiadas horas y no sé nada. Regresé del trabajo y la niña no estaba", dijo la madre a los medios italianos y habló de una pelea de hace tiempo "con una familia en el tercer piso, porque estaban haciendo demasiado ruido".

La madre de la pequeña tuvo después que ser atendida por un ambulancia, al sentirse mal después de los esfuerzos por buscar a su hija por todo el barrio.

Según las imágenes grabadas por las cámaras de la zona, se podía ver a la pequeña saliendo de un patio del edificio para luego regresar, pero el edificio tiene otras salidas por lo que la niña podría haber salido de nuevo.

El alcalde de Florencia, Dario Nardella, escribió en redes sociales: "Seguimos con la máxima atención, en constante contacto con los Carabineros, la búsqueda de la niña desaparecida en la ciudad anoche. Estamos preocupados y cerca de su mamá y confiamos en el trabajo de la policía".