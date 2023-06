Así han sobrevivido los cuatro niños en la jungla un mes: un ejemplo de supervivencia que asombra al mundo

El hallazgo con vida de los cuatro niños perdidos en las profundidades de la selva amazónica colombiana ha sorprendido a autoridades y expertos, que se preguntan cómo ha sido posible que los menores hayan sido capaces de sobrevivir durante tanto tiempo en un lugar remoto y lleno de peligros.

Cuarenta han sido los días en los que Colombia ha estado en vilo tras la desaparición, en un accidente de avión, de los cuatro menores: la niña Lesly Mukutuy, de 13 años, sus hermanos Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 4 años, y Cristin Neruman Ranoque, una bebé de un año que tenía once meses cuando se produjo el suceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo, cuando los niños viajaban con su madre y otro acompañante en una pequeña aeronave que se estrelló en la selva amazónica, entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, al sur del país. Las autoridades hallaron unas semanas después los cuerpos de los tres adultos, pero encontraron indicios de que los niños seguían con vida.

Fue entonces cuando se puso en marcha la Operación Esperanza, que movilizó en la espesura amazónica a más de 200 militares e indígenas de la zona en busca de los pequeños. "Estaban solos. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia que quedará en la historia, así que hoy esos niños son los niños de la paz", calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Las imágenes difundidas por el Ejército colombiano muestra a los niños demacrados y desnutridos, con picaduras de mosquitos, pero en buen estado de salud, especialmente si se tiene en cuenta que tuvieron que sortear los peligros de la selva y la falta de alimentación durante 40 días.

Su pertenencia al pueblo indígena uitoto ha jugado en favor de los cuatro pequeños a la hora de saber qué frutas comer en la selva y cómo moverse por ella, tal y como ha explicado el abuelo de los menores, Fidencio Valencia. "Sobrevivieron al comer fariña y después que se les acabó empezaron a comer pepas", sostuvo el familiar.

La fariña a la que se ha referido el abuelo de los niños es una harina gruesa hecha de la yuca amarga, un alimento básico entre las comunidades indígenas de la Amazonia colombiana.

Los pequeños lograron acceder a ella gracias a los paquetes de comida que encontraron y que fueron lanzados desde helicópteros durante varios días, tal y como ha detallado el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez.

Uno de los cuatro niños rescatados en Colombia tras estar 40 días perdidos en la selva. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda

Una selva impracticable

La mayor, Lesly, se encargó de cuidar durante esos 40 días a sus hermanos, una hazaña que ha asombrado incluso a los propios rescatistas, que han relatado en medios colombianos las dificultades que ellos mismos sufrieron en el terreno durante la operación de búsqueda.

"Todo era un riesgo", ha reconocido en una entrevista en El Tiempo. "No sabíamos si había disidencias, si había minas, todo tenía veneno. El clima era tropical húmedo, todo el día estaba mojado, de noche hacía frío e igual uno estaba mojado. Allá no había comida, uno lo que comía era nada más las raciones de los militares. La selva era espesísima, no podía caminar, tenía que abrir espacio con un machete", ha relatado.

El asombro con la gran capacidad de supervivencia de los niños es todavía mayor tras conocerse el primer parte médico facilitado por el Hospital Militar Central (HMC) de Bogotá, donde se recuperan los cuatro.

"Encontramos unos niños y una joven en condiciones clínicas aceptables, a pesar de la crisis y la situación vivida en los últimos 40 días", ha manifestado este sábado el general Carlos Rincón Arango, médico del HMC.

También el ministro de Defensa ha valorado la actitud de la "heroína Lesly", a quien le ha reconocido "no solo su valor, sino su liderazgo porque", gracias a ella, "los tres hermanitos pudieron sobrevivir, con sus cuidados, con el conocimiento de la selva", ha concluido.